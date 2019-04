Die von etwa dreissig Aktivisten durchgeführte Aktion fand in einer friedlichen Atmosphäre unter Aufsicht der Polizei statt. Auf dem Dach des Gebäudes brachten die Umweltschützer ein Banner mit dem Slogan "Nestlé, stop single use" ("Nestlé, stoppe den Einweggebrauch") an.

Greenpeace wirft Nestlé vor, einer der weltweit grössten Verursacher von Plastikmüll zu sein. Der Nahrungsmittelmulti hingegen gibt an, Massnahmen zur Reduzierung des Einsatzes von Einwegkunststoffen zu ergreifen.