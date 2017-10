Das mexikanische Umweltministerium kündigte am Freitag (Ortszeit) an, dass in dem Gebiet künftig keinerlei Fischfang mehr erlaubt sei. Durch diese striktest mögliche Regelung solle der "höchste Schutz für dieses Erbe der Menschheit garantiert" werden.

Die Revillagigedo-Inseln im Pazifischen Ozean stehen seit 2016 auf der Welterbe-Liste der UNESCO. Die etwa 400 Kilometer vom Badeort Cabo San Lucas entfernten Inseln sind für ihre reiche Tierwelt bekannt.

Vor allem für viele Vögel, darunter auch bedrohte Arten, sind die Inseln ein wichtiger Rückzugsraum. Im Meer um die Inseln herum sind Riesenmanta, Wale, Delfine und Walhaie vertreten. Die Inseln werden wegen ihrer Artenvielfalt manchmal auch als die "mexikanischen Galapagos" bezeichnet.