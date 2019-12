Grossaktionäre einigen sich: Schmolz+Bickenbach in letzter Minute gerettet – fürs Aufatmen noch zu früh

Die beiden Grossaktionäre, das sind auf einer Seite die Big Point Holding von Amag-Besitzer Martin Haefner. Sie hält aktuell 17,5 Prozent der Firmenanteile und will mit einer Kapitalerhöhung im Umfang von mindestens 325 Millionen Franken einen dominierenden Anteil von mindestens 37,5 Prozent übernehmen. Nicht damit einverstanden ist die Liwet Holding, deren Hauptaktionär der russische Investor Viktor Vekselberg ist. Liwet ist mit einem Anteil an S+B von knapp 27 Prozent aktuell grösste Aktionärin – sie befürchte eine Verwässerung.

Buchstäblich bis zur letzten Minute und darüber hinaus verhandelten am Montag die beiden Grossaktionäre von Schmolz+Bickenbach (S+B) um die Rettung des angeschlagenen Luzerner Stahlherstellers. Zum vorgesehenen Beginn der ausserordentlichen Generalversammlung am Sitz der Tochterfirma Swiss Steel in Emmenbrücke um 14 Uhr begrüsste Verwaltungsratspräsident Jens Alder die knapp 270 anwesenden Aktionäre mit den Worten, man möge doch bitte eine halbe Stunde länger warten, denn: «Die zwei grossen Aktionäre sind noch in Verhandlung, ich höre positive Signale.»

Was genau damit gemeint ist, erklärte danach der Liwet-Vertreter Dieter Dubs von der Anwaltskanzlei Bär & Karrer: «Die bestehende Kapitalerhöhung hätte dem Verwaltungsrat ein extrem grosses Ermessen bei der Festlegung des Betrags gegeben, was zu einer grossen Verwässerung der Minderheitsaktionäre geführt hätte. Ausserdem wäre Liwet vom internationalen Angebot ausgeschlossen gewesen.» Diese zwei Punkte habe man nun in Verhandlung mit Big Point weitgehend korrigiert. Dubs: «Der Verwaltungsrat wird bei der Festlegung des Maximalbeitrags leicht eingegrenzt in dem Sinne, dass Liwet einen Anteil von wenigstens 25 Prozent wird behalten können. Ausserdem werden wir beim internationalen Angebot mitbieten, was für uns sehr wichtig ist.»

Nach einer ad-hoc eingelegten und zustimmenden Verwaltungsratssitzung kam es dann endlich zur Abstimmung. Die Aktionäre haben der Kapitalerhöhung mit einer Mehrheit von knapp 80 Prozent zugestimmt. Damit ist der Konzern vorerst gerettet. Allerdings fehlt noch die Zustimmung der Finanzmarktaufsicht Finma, die bis am 9. Dezember mitteilen wird, ob sie den Plan, der von der Übernahmekommission durchkreuzt worden war, durchwinkt.

Selbst dann kann S+B aber noch nicht aufatmen. Wie Präsident Jens Alder sagte, sei der Zustand des Unternehmens weiterhin kritisch und er werde es auch bleiben. «Selbst wenn alles klappt, sind in den nächsten Jahren sehr harte Restrukturierungen angesagt. Wir müssen mit dem Geld extrem vorsichtig umgehen und das über eine lange Zeit hinweg.» Voraussetzung sei, dass sich die Märkte erholen.