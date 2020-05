Herr Narasimhan, warum hat Novartis im Kampf gegen Corona weniger zu bieten als Roche?

Vas Narasimhan: Ja, das ist so, da ich nicht mehr jeden Tag ins Büro gehe, kann ich so mehr für meine Gesundheit tun.

Es war grossartig, so viel Zeit mit den Kindern zu haben. Das gilt gerade für mich selbst, da ich ja normalerweise sehr viel auf Reisen bin. In den letzten zehn Jahren gab es nie eine Phase, in der ich während zweieinhalb Monate nicht gereist bin. Wir haben in den vergangenen Wochen viel unternommen, auch rund ums Haus, oder waren gemeinsam joggen. Nun wird es uns allen auch guttun, wenn wir wieder etwas mehr Zeit für uns selbst haben, sowohl für uns Eltern als auch für die Kinder.

Sie sind durchwegs positiv. Es ist faszinierend zu sehen, wie beide Kinder nun Apps wie Microsoft Teams oder Zoom verwenden. Ein grosser Vorteil des Homeschooling ist, dass Kinder nun viel früher den Umgang mit solchen Technologien lernen. Meine Kinder, die an die Swiss International School in Basel gehen, haben das sehr schnell gelernt. Für das Bildungswesen bedeutet Homeschooling sicher eine Umstellung. Es ist wichtig, dass es eine Balance gibt zwischen dem persönlichen Austausch der Lehrer und Schüler sowie dem Online-Unterricht.

Wir sehen nun noch stärker die Vorteile der Digitalisierung, nicht nur was den Austausch innerhalb von Novartis betrifft. Unsere gesamte Verkaufsmannschaft nimmt nun über digitale Kanäle Kontakt mit Kunden, Ärzten oder Patienten auf. In China etwa konnten wir so Millionen von Ärzten und Patienten erreichen, das Gleiche machen wir nun auch in Europa und den USA.

Im Rahmen der laufenden Restrukturierungen haben wir bis im Mai keine neuen Kündigungen ausgesprochen. Nun fahren wir mit den ursprünglichen Plänen weiter, natürlich angepasst an die Pandemie-Situation in jedem einzelnen Land. In der Schweiz sind wir im Moment daran, die nächsten Schritte konkret zu definieren.

Nein. Ich denke aber ohnehin, dass wir künftig stärker darauf achten werden, wann es sinnvoll ist im Büro oder von zu Hause aus zu arbeiten. Dank der Pandemie haben wir gelernt, dass wir hier künftig viel flexibler agieren können. Derzeit arbeiten rund 90000 Mitarbeiter virtuell mit Microsoft Teams zusammen. Die meisten Mitarbeitenden haben die technischen Möglichkeiten, um von zu Hause zu arbeiten. Ausgenommen sind die Angestellten in der Produktion und in den Labors.

Wir können die Produktion weiter hochfahren und haben uns entsprechend vorbereitet. Nun geht es darum, mit klinischen Studien den echten Nutzen von Hydroxychloroquin zu ermitteln. Was sie derzeit über das Medikament lesen können, stammt aus Studien, welche ich nicht zu denjenigen mit den höchsten Standards – quasi dem Gold-Standard -der klinischen Forschung zählen würde. Inzwischen haben wir 130 Millionen Dosen des Mittels gespendet, die nun an 25 Länder verteilt wurden.

Wir müssen hier bescheiden bleiben. In der Regel dauert die Entwicklung eines Medikaments rund zehn Jahre. Ich hoffe, dass wir am Ende des Sommers erste Wirkstoffkandidaten finden können. Wenn wir Glück haben, stellen sich einige davon als wirksam heraus. Realistischerweise wird es einige Unbekannte geben, bis wir über erste klinische Daten verfügen.

Ich finde unsere Antwort auf die Krise sowohl im Umfang als auch in der Breite beeindruckend. So gehören wir zu den wenigen Firmen, die bei allen drei grossen Forschungsanstrengungen mitmachen, die über die ganze Branche hinweg reichen und nach neuen Wirkstoffen suchen. So leite ich etwa als Co-Vorsitzender die Forschungsallianz mehrere Pharmakonzerne, die von der Bill&Melinda Gates Stiftung angestossen wurde. Daneben machen wir bei anderen Kooperationen mit, etwa einem Projekt namens Active, bei dem das nationale Gesundheitsinstitut des US-Gesundheitsministerium federführend ist.

Gleichzeitig warnen die FDA und andere Behörden über lebensbedrohliche Nebenwirkungen des Mittels wie Herzrhythmusstörungen.

Wir haben uns mit dem US-Gesundheitsministerium geeinigt, dass das Medikament nur in Notfällen und nur in Spitälern zum Einsatz kommen soll. So können die Nebenwirkungen besser kontrolliert werden. Das Medikament wird seit den 1940er-Jahren gegen Malaria eingesetzt und später auch gegen Autoimmunerkrankungen. Die Wirkung des Medikaments ist deshalb sehr gut bekannt.

Wann rechnen Sie mit Resultaten der erwähnten klinischen Studie?

Wir gehen davon aus, dass wir im Juli die Resultate vorlegen können. Das gilt auch für die beiden anderen Medikamente, Illaris und Jakavi, die wir ebenfalls zur Bekämpfung des Coronavirus testen.

Welche Rolle spielen die von Ihnen erwähnten Mittel Illaris und Jakavi?

Patienten, die sehr schwer an Covid-19 erkranken, leiden an einer Überreaktion des Immunsystems. In diesen Fällen könnten die beiden Medikamente eventuell die Immunantwort des Körpers auf das Virus reduzieren. Denn sonst drohen sich die Lungen der Patienten mit Flüssigkeit zu füllen, was zum Tod führen kann.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass bestehende Medikamente gegen das Coronavirus erfolgreich sein werden?

So wie sich das Virus exponentiell verbreitet hat, wird in den nächsten Monaten auch das Wissen über das Virus genauso zunehmen. Die Pharmaindustrie als Ganzes führt derzeit rund 600 klinische Studien, die Medikamente gegen Covid-19 testen. Die Resultate viele dieser Studien werden im Sommer bekannt. Ich glaube, wir werden verschiedene Therapieansätze finden, um so die Krankheit besser behandeln zu können. Allenfalls lassen sich auch verschiedene Medikamente kombinieren, die alleine nur eine kleinere Wirkung zeigen. Ich bin zuversichtlich, dass wir an einen Punkt kommen, an dem die Gesellschaft lernt mit dem Virus zu leben und die Zahl der Todesfälle zu reduzieren – bis wir dann einen Impfstoff finden.

Wie lange wird es dauern, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht?

Ich weiss es nicht. Normalerweise dauert es zehn bis zwölf Jahre, um einen neuen Impfstoff zu entwickeln. In diesem Fall hilft uns, dass wir viel über Coronaviren wissen. Wir werden deutlich mehr wissen, wenn im Sommer die ersten Resultate der klinischen Studien veröffentlicht werden. Es ist eindrücklich, wie viele verschiedene Technologien eingesetzt werden, um einen Impfstoff zu entwickeln.

Viele Länder lockern nun die Massnahmen, die sie nach dem Ausbruch der Pandemie ergriffen haben, auch die Schweiz. Wie beurteilen Sie das Vorgehen der hiesigen Behörden?

Ich bin beeindruckt, wie gut die Schweiz die Situation gemeistert hat, im internationalen Vergleich gehört das Land zu den besten. Ich schaue mir jeden Tag die Zahlen zu den Neuinfektionen und den Todesfällen an. Es ist bemerkenswert, wie es der Schweiz gelungen ist, die Kurve der Neuinfektionen zu drücken. Es hat sich ausgezahlt, dass die Schweiz relativ rasch landesweit Massnahmen ergriffen hat. Auch das Hochfahren der Testkapazitäten war sehr gut.

Wie beurteilen Sie die Situation in den USA, wo sie zuvor gelebt haben?

In den USA müssen die Kapazitäten weiter hochgefahren werden, um breiter zu testen. Es hat bis anhin sehr lange gedauert, um die Bevölkerung im grossen Umfang zu testen. Die Kombination aus einer hohen Bevölkerungszahl, dicht besiedelten Ballungszentren und ein später als in Europa eingeführter Lockdown haben zu einer stärkeren Verbreitung des Virus geführt. Die USA aber auch Grossbritannien werden noch einige Zeit benötigen, bis die Ansteckungsraten so zurückgehen werden wie in gewissen europäischen Ländern.

Verschiedene Konzernchefs von Pharmafirmen fordern staatliche Unterstützung im Kampf gegen das Coronavirus. Wie sehen Sie das?

Novartis befindet sich in einer finanziell gesunden Situation. Wir haben uns weltweit verpflichtet, keine staatliche Unterstützung zu beanspruchen. Unternehmen, die finanziell wirklich auf staatliche Gelder angewiesen sind, sollen diese Hilfen nutzen.

Viele Länder verschulden sich nun sehr stark, um die Krise zu bewältigen. Rechnen Sie damit, dass dadurch die Medikamentenpreise mittelfristig unter Druck kommen werden?

Die Verschuldung dürfte für viele Staaten zu einer Herausforderung werden, was auch den Druck auf die Gesundheitssystem erhöhen wird. Es ist zu früh, zu beurteilen, wie sich das genau entwickeln wird. Wir schauen uns aber verschiedene Entwicklungen näher an, die sich auf unser Geschäft auswirken wird. So beobachten wir etwa in den USA, ob die steigende Arbeitslosigkeit dazu führt, dass viele Betroffene nicht mehr privat, sondern staatlich versichert sein werden.

Wie wirkt sich das für Sie aus?

Die staatlichen Versicherungen in den USA fordern oft höhere Rabatte für Medikamente, was für uns tiefere Nettopreise zur Folge hätte. Allerdings ist es schwer abzuschätzen, wie stark sich die Verschiebung von privaten zu staatlichen Versicherungen tatsächlich einstellt.

Und wie sieht es in Europa aus?

Hier verfolgen wir, ob sich bei der Festlegung der Preise neuer Medikamente in einzelnen Ländern eine Verzögerung einstellt. In Grossbritannien hat die zuständige Behörde angekündigt, während der Coronakrise für eine gewisse Zeit diese Entscheide auszusetzen. In anderen Ländern sehen wir noch keine Verzögerungen. Wir beobachten das aber genau.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Corona-Krise fürs erste überwunden ist?

In beruflicher Hinsicht freue ich mich sehr darauf, wieder den direkten Austausch mit unseren Mitarbeitenden auf der ganzen Welt zu pflegen, mich vor Ort zu engagieren – natürlich unter Einhaltung der relevanten Schutz- und Hygienebestimmungen.