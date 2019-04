«Sobald wir die Konzession für die neuen Mobilfunkfrequenzen erhalten haben, werden wir die Netze freischalten», sagte Swisscom-Chef Urs Schaeppi am Mittwoch vor den Medien in Zürich. Das erste kommerzielle 5G-Smartphone sei ab Mai erhältlich. Das Angebot an 5G-fähigen Geräten werden laufend erweitert.

Letzte Woche hatte Sunrise ihr 5G-Netz an 150 Orten in der Schweiz in Betrieb genommen. Die Abdeckung dort liege bei 80 bis 98 Prozent der Bevölkerung, hatte die Nummer zwei im Mobilfunk bekannt gegeben.

In Genf werden zurzeit erste 5G-Antennen gebaut. Auf bestehende Handyantennen mit 2G-, 3G- und 4G-Netz werden die 5G-Module dazugesetzt. Es handelt sich aber erst um Testmodule, denn das Bakom hat die 5G-Frequenzen noch nicht endgültig freigegeben.