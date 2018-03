Das Betriebsergebnis stieg sogar um 15 Prozent auf 692 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Auch für das laufende Jahr zeigt sich Hilti optimistisch.

Die Gruppe gehe für 2018 von einem weiterhin positiven Umfeld aus, heisst es in der Mitteilung. Sofern es zu keinen geopolitischen Störungen komme, erwarte Hilti ähnlich hohe Wachstumsraten wie im vergangenen Jahr.

Wie bereits Ende Januar bekannt gegeben nahm 2017 der Umsatz um 10,8 Prozent auf 5,1 Milliarden Franken zu. In Lokalwährungen betrug das Wachstum 9,6 Prozent. Zulegen konnte das Unternehmen in allen Regionen.

Mit einem Plus von 17,4 Prozent wuchs die Gruppe in der Region Osteuropa/Mittlerer Osten/Afrika (+17,4 Prozent) am dynamischsten - dies laut Hilti vor allem dank einem sehr starken Wachstum in Russland.

In Europa erreichte die Gruppe ein Plus von 9,7 Prozent in Lokalwährungen. Auch in Nordamerika (+8,5 Prozent) und in Lateinamerika (+9,7 Prozent) hat Hilti klar zugelegt. Etwas weniger deutlich aufwärts ging es im Raum Asien/Pazifik. Hier wuchs der Umsatz der Gruppe um 5,3 Prozent.