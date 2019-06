Zusätzlich waren aufgrund einer Stellwerkstörung im Raum Hindelbank die Strecken Bern-Burgdorf und die Bahn-2000-Strecke Bern-Olten nicht befahrbar, wie SBB-Mediensprecher Jürg Grob am frühen Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Im Bahnverkehr kommt es deshalb zu Einschränkungen. Reisende von Bern in Richtung Osten werden über Biel umgeleitet, in Richtung Luzern über Langnau und das Entlebuch.

Die Züge IC 6 + IC 61 fallen zwischen Bern und Basel SBB aus. Die Züge IR 16 fallen zwischen Bern und Olten aus. Die Züge IR 17 fallen zwischen Bern und Burgdorf aus. Die Züge IR 17 halten ausserordentlich in Wyningen. Die Züge IR 15 fallen zwischen Bern und Zofingen aus. Die Züge IC 5 werden über Solothurn umgeleitet.

Reisende von Genf-Flughafen nach Basel SBB reisen via Biel. Reisende von Genf-Flughafen nach Zofingen, Sursee, Luzern reisen via Olten. Reisende von Lausanne nach Zofingen, Sursee, Luzern / Basel SBB reisen via Olten.

Die Züge RE Bern-Olten fallen zwischen Bern und Burgdorf aus. Die Züge RE Bern-Biel fallen aus. Die Züge RE Oensingen-Olten fallen aus. Die Züge R Biel-Olten fallen zwischen Biel und Grenchen Süd aus. Reisende von Zürich HB / Basel SBB / Olten nach Interlaken Ost reisen via Luzern.

Die S-Bahnzüge S 4 + S 44 fallen zwischen Bern und Burgdorf aus. Die Fernverkehrszüge IC 1 + IC 8 verkehren planmässig.

In den Bahnhöfen stehen Kundenlenker für Auskünfte im Einsatz. Reisende werden gebeten, den Fahrplan auf SBB Mobile oder SBB.ch zu konsultieren.

Die Dauer der Einschränkung war am Donnerstagabend unbestimmt.