Hotellerie verzeichnete im Juli eine Viertel weniger Logiernächte gegenüber 2019

(dpo) Die Coronakrise hinterlässt weiterhin ihre Spuren in der Tourismusbranche. Die Logiernächte in der Hotellerie gingen im Juli 2020 gegenüber der Vorjahresperiode um 1,2 Millionen auf 3,4 Millionen Logiernächte zurück. Das entspricht einem Rückgang von 26,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik am Freitag schreibt.

799’000 Logiernächte gingen auf das Konto der ausländischen Gäste. Gegenüber der Vorjahresperiode gingen die Logiernächte demnach um 1,8 Millionen oder 69,4 Prozent zurück. Dagegen generierten die inländischen 2,6 Millionen Logiernächte, was einer Zunahme um 30,7 Prozent entspricht.

Für den Zeitraum von Januar bis Juli 2020 verzeichnete insgesamt 13,2 Millionen Logiernächte, ein Minus von 43,4 Prozent, wie das BFS schreibt.