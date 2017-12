Richtig weisse Weihnachten – das gab es in der Schweiz länger nicht. Von 2014 bis 2016 fiel der Schnee eher dürftig aus. Selbst Ortschaften, die sonst regelmässig mindestens einen halben Meter hatten, kamen an den Weihnachtstagen bloss auf wenige Zentimeter Schnee. Nicht dieses Jahr: «Oberhalb von 1600 Metern besteht kaum die Gefahr von grünen Weihnachten», sagt Meteo Schweiz auf Anfrage.

Die guten Wetteraussichten locken die Städter und ausländische Gäste in die Schweizer Alpen. Viele Zimmer seien bereits vergeben, sagt «Schweiz Tourismus»-Sprecher Markus Berger gestützt auf verschiedene Indikatoren und Rückmeldungen. «Der Buchungsstand ist sehr gut, deutlich besser als im Vorjahr. Die Festtage sind sehr gut gebucht und in gewissen Regionen auch bereits die Sportferien.»

Wachstum wie vor der Krise

Die Schweizer Berghotels scheinen in der Gunst der Gäste wieder höher zu stehen. Das zeigte sich schon im Sommer und im Herbst. Graubünden hatte rund 6 Prozent mehr Logiernächte als im Vorjahr, das Wallis gar 8 Prozent, berichtete das Bundesamt für Statistik. Insbesondere im Oktober waren viele Ausflügler durch einen ungewöhnlich sonnigen Altweibersommer in die Berge gelockt worden. Eine Umfrage der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) zeigt ebenfalls: Der Schweizer Bergtourismus zieht wieder mehr. Von Juli bis September verbuchten die Hotels demnach 12 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr, die Restaurants gar 37 Prozent. Das sind Zunahmen, wie sie der Bergtourismus letztmals im Sommer 2008 erlebt hat – also vor Beginn der Wirtschaftskrise. Vieles deutet auf einen «Durchbruch» hin für die Berggebiete, wie der Verband Gastrosuisse schreibt.

Nach Jahren der Dauerkrise geht es wieder aufwärts im Bergtourismus. Hotels, die sich vorher fitgetrimmt und die Preise gesenkt haben, können nun durchstarten. «Für solche Hotels ist der Trend der letzten Monate eine grosse Erleichterung – und eine Chance», sagt Berger. Es stünden zum Beispiel wieder mehr Mittel für Investitionen in die eigene Infrastruktur zur Verfügung.

Allerdings hat der Bergtourismus noch viel aufzuholen. Das zeigt eine Studie der Grossbank Credit Suisse, die gestern veröffentlicht wurde. So waren beispielsweise in Graubünden die Betten zuletzt rekordschlecht ausgelastet. Es werde noch bis 2020 dauern, bis die Hotels das Niveau erlangten, das sie vor der Wirtschaftskrise erreichten, schreiben die CS-Ökonomen.

Und noch immer ist das Reisen in der Schweiz vergleichsweise teuer. Für Touristen, die bloss auf den Preis schauen, rangiert die Schweiz von 136 Ländern auf dem allerletzten Platz. Diese ernüchternde Einschätzung ist in einem Bericht des World Economic Forums (WEF) zu finden, der die preisliche Wettbewerbsfähigkeit vergleicht.

Gerade die Berggebiete sind jedoch auf Gäste angewiesen, die stark auf den Preis schauen. Gäste aus der Eurozone buchen noch immer die meisten Übernachtungen. Aber sie kehren der Schweiz schnell einmal den Rücken, wenn der Franken um 10 Prozent aufwertet. Gäste aus Deutschland zum Beispiel buchen dann 9 Prozent weniger Logiernächte, wie die CS berechnet hat. Entsprechend harsch reagierten die europäischen Gäste auf den Frankenschock. Ihre Übernachtungen gingen in den Alpenregionen um 40 Prozent zurück seit 2010.

Schweizer entdecken Europa

Die Schweizer schauen indessen auch auf den Preis. Sie wurden zwar der Heimat nicht gerade untreu. Die Zahl der Logiernächte von Schweizern blieb stabil, obschon das europäische Ausland durch die Frankenaufwertung um ein Drittel günstiger wurde. Aber die Schweizer entdeckten doch die Vorzüge ausländischer Tourismusdestinationen, gerade im Winter. So buchten sie in Tirol und in Vorarlberg immerhin 50 Prozent mehr Hotelübernachtungen als noch im Jahr 2008.

Schweizer Touristen entdecken Europa. Diesen Trend hat auch das Erstarken des Patriotismus in der Schweiz nicht aufhalten können. In Umfragen geben über 90 Prozent der Befragten an, stolz auf ihre schweizerische Nationalität zu sein. Dennoch hat der einheimische Tourismus bei Schweizer Reisenden an Bedeutung verloren. Wie die Credit Suisse festgestellt hat, führte im 2003 noch jede zweite Reise in die Schweiz. 2016 war es nicht einmal mehr jede dritte Reise. Zwei Drittel aller Reisen von Schweizern hatten eine europäische Destination zum Ziel.