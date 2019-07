Zehnjährige Festhypotheken kosten so wenig wie noch nie. Das zeigen die Richtsätze, die der Vergleichsdienst Comparis kürzlich publiziert hat. Gleichzeitig nähern sich die Sätze der verschiedenen Laufzeiten immer mehr an (siehe Grafik). «Die Richtzinsen zehnjähriger Festhypotheken sind in Griffnähe der Richtzinsen für fünf- und zweijährige Festhypotheken», sagt Comparis-Finanzexperte Frédéric Papp und bezeichnet das als «verkehrte Welt». Denn: Der Risikoaufschlag, den Kunden bisher für langfristige Hypotheken zu zahlen hatten, ist ­extrem abgeschmolzen.