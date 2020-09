«Ich bin fast vom Stuhl gefallen»: Was steckt hinter den Gerüchten einer Fusion von CS und UBS?

Und, so Inside Paradeplatz weiter, Weber habe einen ehrgeizigen Zeitplan. Anfang 2021 soll die Fusion vereinbart werden und schon Ende des gleichen Jahres soll es so weit sein: Die Schweiz hätte eine globale Megabank.

Spätestens als die Börsenkurse zu steigen begannen, konnten die Spekulationen auf «Inside Paradeplatz» nicht mehr ignoriert werden. Im vorbörslichen Handel waren die CS- und UBS-Titel noch stabil gewesen, doch nach der Börseneröffnung und der Publikation der Gerüchte auf dem Finanzblog zogen die Aktien an - bei insgesamt flacher Börsenentwicklung - um rund 2 Prozent an. Die CS etwas mehr als die UBS.

Die Kommunikationsstellen von UBS und Credit Suisse werden heute von Medien aus aller Welt bestürmt. Was ist dran an den Spekulationen? «Wir nehmen zu Gerüchten keine Stellung», liessen sowohl UBS wie CS unisono verlauten. Zumindest die Kommunikation – sie war abgesprochen.

Doch in der Schweiz hätte Weber einige Probleme zu lösen. Im Schweizer Retailbanking würde ein Zusammengehen von UBS und Credit Suisse wohl eine zu hohe Marktkonzentration zu Folge haben. In vielen Regionen hätten die Kunden nicht mehr allzu viele Auswahlmöglichkeiten. Die Wettbewerbsbehörden würden wohl hohen Auflagen machen.

Kommen die Regulatoren ins Schwitzen?

In dieser Konstellation könnte die neue Schweizer Megabank auch eher im amerikanischen Markt einen neuen Versuch wagen. Auch wenn den Schweizer Regulatoren wohl nur schon beim Gedanken daran die Schweissperlen auf die Stirn kommen. Die UBS musste 2008 vor allem deswegen gerettet werden, weil sie mit überambitionierten Plänen in den USA krachend gescheitert war.

UBS und CS müssen irgendwie wachsen. Ihre Börsenkurse siechen seit Jahren dahin. Was sie einsparen an Personal, müssen sie wieder ausgeben für Sachaufwand. In der Schweiz sind die Gesamtkosten aller Banken in den letzten zehn Jahren mehr oder weniger gleich geblieben, obschon die Banken heute deutlich weniger Mitarbeiter beschäftigen und der Personalaufwand fast einen Fünftel tiefer liegt.

Ein grosser Posten unter diesem stark gestiegenen Sachaufwand sind Investitionen in die IT. Solche Kosten auf mehr Kunden verteilen zu können - das muss das Ziel aller Banken sein. Also braucht es Zusammenschlüsse, mitunter vielleicht gar eine Megafusion von einer UBS und einer Credit Suisse.