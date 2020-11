In der Coronazeit wird wieder mehr gelesen – warum kleinere Buchhandlungen davon mehr profitieren als grosse

Wer in diesen Zeilen schaurige Parallelen zur Gegenwart erkennt, ist nicht allein. In Zeiten von Corona erlebt «Die Pest» des französischen Romanciers Albert Camus ein fulminantes Comeback. Seit Monaten findet sich der Klassiker in den Auslagen vieler Schweizer Buchhandlungen, zwischenzeitlich war er gar vergriffen.

In Oran kriechen plötzlich die Ratten aus den Löchern und verenden zu Tausenden auf den Strassen. Kurz darauf sterben die Menschen an einem heimtückischen Fieber. Schnell ist klar: Eine tödliche Krankheit hat sich in der Stadt eingenistet. Doch trotz unmissverständlicher Warnungen lehnen die örtlichen Behörden Vorsichtsmassnahmen ab – bis nur noch das Mittel der Massenquarantäne bleibt.

Um seine Kunden auch während des Lockdowns mit Lesestoff zu versorgen, schwang sich Budmiger zwischenzeitlich gar auf sein Velo und lieferte die reinflatternden Buchbestellungen gleich selber aus.

Reine Onlinehändler im Vorteil

Wenig von der Krise gespürt haben auch die Buchhandlungen Susanne Giger in Zug und Von Matt in Stans. «Im stationären Buchhandel scheinen kleine, flexible Händler gerade im Vorteil zu sein», sagt Giger. Ähnlich gut erging es der Hirschmatt Buchhandlung in Luzern. Nur in den Wochen des Lockdowns habe man einen Umsatzrückgang verzeichnet, sagt Ladenchef Silvio Kohler. «Dafür haben in dieser Zeit die Bestellungen im Onlineshop deutlich zugenommen, auch von vielen Neukunden.»

Online lautete denn auch das Zauberwort bei den grösseren Buchhandlungen. So heisst es bei Ex Libris, dass die ohnehin schon hohe Nachfrage im eigenen Onlineshop «nochmals stark zugelegt» habe. Orell Füssli und das Buchhaus Lüthy Balmer Stocker sprechen gar von «doppelt so hohen Onlinebestellungen» im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings habe das Onlinegeschäft die Verluste aus dem Lockdown nicht kompensieren können, wie die grossen Händler unisono beklagen. Zudem habe sich der stationäre Handel noch nicht ganz erholt. Bei Ex Libris heisst es: