In einer Box liegen Hunderte Handys. In der nächsten Computer, dann Tastaturen, und etwas, das aussieht wie Self-Scanning-Kassen, daneben ein grosser Bürodrucker. Die meisten Geräte sehen noch benutzbar aus, doch es handelt sich um Elektroschrott – insgesamt um sechs Tonnen.

Swico, der Wirtschaftsverband der ICT- und Online-Branche, hat den Schrott herangekarrt, um sein Recycling-System vor den Medien zu zeigen. Ebenfalls hergebracht wurde eine Tonne Kupfergranulat, einer der Stoffe, der aus den Geräten gewonnen wird. Wert: 8000 Franken.

Diesen Aufwand betreibt der Verband im Vorfeld des E-Waste-Day, der am 14. Oktober stattfindet. An dem Tag sollen Schweizerinnen und Schweizer alte Handys und anderen Elektroschrott zurückbringen. Um sie zu mobilisieren, setzt der Verband Influencer ein: In Zürich, Bern und Basel werden zum Beispiel Baschi, Anja Zeidler, Gabirano, Patti Basler oder Rash Jr. an den Sammelstellen für Selfies bereitstehen. Wie viel die ganze Kampagne kostet, sagte Verbandsleiterin Judith Bellaiche nicht. Es handle sich um eine «schlanke Kampagne», den genauen Betrag wisse sie auf Anhieb nicht.

Grösste Vorkommen von Kupfer in Städten Swico hofft, dass ein Teil der zehn Millionen Handys, die gemäss Schätzungen in Schweizer Haushalten ungenutzt herumliegen, abgegeben wird. Die Handys bergen einen Schatz: rund 285 Kilogramm Gold. Das Edelmetall wird wegen der guten Leitfähigkeit beispielsweise für Steckerverbindungen genutzt.