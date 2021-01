Das Angebot von Büroflächen in St. Gallen hat sich 2020 gegenüber dem letzten Jahr mehr als verdoppelt und beträgt nun 33700 Quadratmeter. Daniel Stocker, Leiter Forschung bei JLL (Jones Lang La Salle) in Zürich sagt: «Für den lokalen Markt bedeutet diese Entwicklung eine gewisse Entspannung.» Jetzt betrage die Angebotsquote immerhin 3,5 Prozent anstelle der von Knappheit geprägten 1,5 Prozent im Jahr davor. JLL hat aktuell eine ausführliche Studie zum Schweizer Büromarkt 2021 erstellt. Untersucht werden die fünf grössten Büromärkte in der Schweiz: Bern, Zürich, Genf, Lausanne und Basel. Für die Ostschweiz hat Stocker Daten zu St.Gallen parat. Verantwortlich für die Angebotszunahme in St. Gallen seien unter anderem noch unvermietete Flächen in den Neubauten Lerchenfeld und Vier Winkel. Er ergänzt: «In Kürze werden weitere Büroflächen fertiggestellt im Westoffice und im Neudorf Center.» Stocker verortet das grösste Wachstumspotenzial am Stadtrand in unmittelbarer Nachbarschaft zu Stadion und Shoppingcenter. Beim Projekt Westgate könnten 35000 m2 Nutzfläche entstehen.

St.Gallen ist eine der wenigen Städte in der Schweiz, wo der Leerstand an Büroflächen nicht höher ist als bei Wohnungen.

Im Vergleich zur Schweiz weise St. Gallen überdurchschnittliche Leerstände bei Wohnungen, aber unterdurchschnittliche Leerstände bei Büroflächen auf.

Zuwenig angebotene Büroflächen können das Wachstum ausbremsen. «Verfügbare Nutzflächen bilden die Grundlage, um ein gewisses Wirtschafts- und Beschäftigtenwachstum erreichen zu können.» Das bedeute, dass etwa ein Leerstand von Null Prozent nicht wachstumsfreundlich wäre. Es benötige folglich Investoren, Bauunternehmer und oder Immobilienentwickler, die ins Risiko gehen und ein Geschäftsgebäude erstellen. Stocker weiter: «Denn in den seltensten Fällen können zwei bis drei Jahre vor Bezug für 100 Prozent der Flächen verbindliche Vermietungen erzielt werden.»

In Gebieten, wo keine ausreichende Auswahl an Flächen vorhanden sei, werde es folglich schwierig, Unternehmen anzusiedeln. Und bereits ansässige Unternehmen würden in Wachstumsphasen vor herausfordernde Aufgaben gestellt.

Finanzindustrie

stark vertreten

Als Gründe für den hohen Bedarf an Büroflächen in St.Gallen führt Stocker an, dass nach Zürich und Genf St. Gallen dank dem Sitz der St. Galler Kantonalbank und von Raiffeisen Schweiz relativ betrachtet am drittmeisten Beschäftigte in der Finanzindustrie aufweise. Ebenso hätten auch die Helvetia Versicherungen ihren Hauptsitz in St. Gallen. «Der Unterschied liegt allerdings darin, dass die Mietniveaus in St. Gallen deutlich tiefer sind als in Genf oder Zürich.» In absoluten Zahlen weise der Industriesektor die meisten Beschäftigten auf, gefolgt vom Gesundheits- und Bildungssektor. Beide Sektoren seien im Vergleich zur Schweiz überdurchschnittlich stark vertreten.