Nach knapp zwei dunklen Börsen-Jahren streben die Aktien von Landis+Gyr ans Licht. Für 78 Franken wurden die Titel im Juli 2017 ausgegeben. Dann ging es abwärts. Im Herbst 2018 erreichte der Kurs mit 52 Franken den Tiefpunkt. Vor vier Wochen schafften die Papiere die Rückkehr über die 70-Franken-Marke.

Dieser Kursverlauf passt schlecht zur kräftigen Nachfrage nach intelligenten Stromzählern. Diese hatte Landis+Gyr in den vergangenen drei Jahren eine Zunahme der Bestellungen um 57 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar beschert. Die Stromversorger versprechen sich von den kleinen digitalen Geräten beträchtliche Einsparungen. Die privaten Haushalte wiederum können in Echtzeit ablesen, wie viel sie der tägliche Strom- und Gaskonsum kostet.

Doch was für die Hersteller wie ein Riesengeschäft aussieht, ist in Wahrheit ein ständiger Wettlauf. Die Kosten müssen laufend gesenkt werden. «Der internationale Wettbewerb in der Elektronik ist sehr, sehr intensiv», sagt Landis+Gyr-Chef Richard Mora. «Wir haben in jedem Markt zwei bis drei starke Konkurrenten.»

In diesem Wettlauf hat sich das über 120 Jahre alte Unternehmen mit Sitz in Zug im vergangenen Geschäftsjahr gut behauptet. Aus dem um 1,6 Prozent gesteigerten Umsatz von 1,8 Milliarden Dollar resultierte eine markante Verbesserung der Profitabilität, wie Geschäftszahlen zeigen. Ein massiver Rückgang beim Aufwand für Garantieleistungen in Verbindung mit deutlich geringeren Gemeinkosten führte zu einer Verdreifachung des operativen Gewinns und zu einer Zunahme des Reinergebnisses von 46 Millionen auf über 122 Millionen Dollar. Im Juli werden 94 Millionen Franken in Form von Dividenden an die Aktionäre zurückfliessen – 25 Millionen Franken mehr als im Jahr zuvor. Zudem kauft das Unternehmen eigene Aktien im Wert von 100 Millionen Franken zurück.

Für das laufende Geschäftsjahr verspricht Landis+Gyr weitere Fortschritte, doch dafür muss das Unternehmen weiter kräftig an den Kosten feilen. Die Firma löst durchschnittlich weniger als 20 Dollar pro Zähler und jedes Jahr sinkt der Preis im Mittel um ein bis zwei Prozent, sagt Mora. Höhere Margen sind in diesem Wettbewerb nur möglich, wenn die Kosten schneller sinken als die Preise. Die Auslagerung der Produktion wird so zum festen Bestandteil der Strategie. Die Ausführung eines 2013 gewonnenen Grossauftrages von «British Gas» über die Lieferung von 10 Millionen intelligenten Stromzählern wurde 2018 vollständig an den kanadischen Elektronikkomponentenhersteller Celestine übertragen. Die Geräte sollen in Rumänien oder in Mexiko gefertigt werden. Dafür gehen in England bis zu 300 Jobs verloren.

Das Projekt ist ein erster Schritt in Richtung der «Asset-free-Strategie», wie Mora den Umbau des Unternehmens vom Hersteller zum reinen Produktentwickler beschreibt. Der Vertrag mit British Gas sei für das vollständige Outsourcing besonders geeignet, sagt er. «Es geht um hohe Stückzahlen mit wenigen Varianten.» Die 1994 aus einer Abspaltung von IBM hervorgegangene Celestine ist mit ihren 28'000 Mitarbeitern in Tieflohnländern rund um die Welt auf Volumenproduktion spezialisiert. Sie zählt fast alle Originalhersteller der weltweiten Elektronikindustrie zu ihren Kunden, dazu gehören Firmen aus der Medizinaltechnik oder aus der Automobilbranche, die man nicht à priori mit Elektronik assoziiert.