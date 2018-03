Die Angst der Mitarbeiter vor einer Massenentlassung hat sich bestätigt. Der israelische Generikahersteller Teva plant in der Schweiz einen Stellenabbau. Entsprechende Informationen der «Nordwestschweiz» werden von Sprecher Christoph Herzog bestätigt. Von rund 290 Arbeitsplätzen sind knapp 50 bedroht.

Teva unterhält in der Schweiz vier Gesellschaften. Mepha Schweiz mit Sitz in Basel operiert mit zwei weiteren Gesellschaften, der Mepha Pharma und der Teva Pharma. Daneben führt Teva eine gesonderte Geschäftseinheit namens Teva Pharmaceutical International GmbH (TPIG). Letztere beschäftigt 106 Mitarbeiter in Basel und im sankt-gallischen Jona. In Basel werde der Abbau von rund 30 Stellen und in Jona von rund 10 Arbeitsplätzen geprüft. Da ein Konsultationsverfahren eingeleitet worden sei, könne Teva jedoch noch keine Details zum Ausmass des Stellenabbaus bekannt geben, sagt Herzog. Bis Mitte April hätten die Arbeitnehmer Zeit, Vorschläge zu unterbreiten, wie Kündigungen vermieden, die Zahlen beschränkt oder ihre Folgen gemildert werden könnten.

Auch beim Generikahersteller Mepha wird ein Stellenabbau geprüft. Hier sind rund 10 Prozent aller 187 Stellen betroffen. Wie bei TPIG läuft auch hier ein Konsultationsverfahren bis Mitte April. Ein grosszügiger Sozialplan sei in Vorbereitung, sagt Herzog. So sollen Betroffene bei der Suche nach einer neuen Stelle unterstützt werden. Offene Stellen sollen möglichst durch interne Mitarbeiter ersetzt werden.

Als Begründung für den Stellenabbau werden die weltweiten Probleme Tevas angeführt. So habe die Firma durch den wachsenden Preiszerfall im US-Generikamarkt mit sinkenden Umsätzen zu kämpfen und dazu eine hohe Schuldenlast zu bewältigen. Ende letzten Jahres kündigten die Israelis ein weltweites Sparprogramm an, das auch Entlassungen zur Folge hat. Im Januar berichtete die «Schweiz am Wochenende», dass Mitarbeiter auch in der Schweiz mit einem Stellenabbau rechnen.

Die noch knapp 190 Mitarbeiter bei Mepha sind für den Verkauf der gleichnamigen Generika zuständig. Bei TPIG sind in Jona administrative Funktionen wie Finanzen und das Management der Lieferketten angesiedelt, die für den ganzen Konzern tätig sind. In Basel arbeiten die Mitarbeiter von TPIG vorwiegend in der klinischen Entwicklung neuer Medikamente.

Mepha gehört seit 2011 zu Teva. Zuvor war die Firma eineinhalb Jahre im Besitz der US-Pharmafirma Cephalon. Diese wurde 2011 für 6,8 Milliarden Dollar von Teva übernommen.