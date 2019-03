Er löst Claude-Alain Margelisch ab, der seine berufliche Laufbahn neu ausrichten will, wie die SBVg am Dienstag mitteilte Die Wahl von Jörg Gasser durch den SBVg-Verwaltungsrat sei einstimmig erfolgt.

Gasser sei mit seiner "grossen Expertise im Bereich Internationale Finanzen und Digitalisierung und seiner Führungserfahrung in verschiedensten Umfeldern bestens für die anstehenden Aufgaben gerüstet", wird SBVg-Präsident Herbert Scheidt zitiert.

Gasser leitete bis Ende Februar das Staatssekretariat für Internationale Finanzfragen (SIF). Zuvor war er unter anderem als Generalsekretär beim Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) sowie beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) tätig. Weitere berufliche Stationen waren das Bundesamt für Migration und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK).

Der bisherige CEO Margelisch war seit über 25 Jahren beim SBVg, davon neun Jahre als CEO. Er wolle nun in der nächsten Phase seiner beruflichen Karriere verantwortungsvolle Mandate in der Wirtschaft und der Verwaltung übernehmen. Er werde die SBVg in der zweiten Jahreshälfte verlassen.

Der Verband sei ihm "zu grossem Dank für seine ausserordentlich grossen Verdienste verpflichtet", heisst es in der Mitteilung.