Kanton rechnet mit Rechtsstreit: Flughafen Zürich will Shops im neuen «Circle» sonntags offen lassen

Mehr als eine Milliarde Franken hat das Projekt gekostet: Der «Circle» vor den Toren des Flughafen Zürich ist ein Immobilienprojekt der Superlative, ein Platz für Kongresse, Hotels, Beautykliniken und Luxus-Showräume. In den vergangenen Jahren war es die grösste Baustelle der Schweiz.

Inzwischen ist der «Circle» praktisch fertig gestellt, einzelne Mieter sind bereits eingezogen. Dazu gehört ein Ableger des Universitätsspitals Zürich, eine Apotheke sowie Büromieter. Der Grossteil der Geschäfte, Restaurants sowie das Hotel Hyatt Regency werden am 5. November eröffnet. Doch bis heute, wenige Tage vor der grossen Eröffnung, scheint eine Frage ungeklärt: Dürfen die Shops im «Circle» sonntags offen sein?

Ein Stelleninserat von Jelmoli als Indiz

Ein neues Stelleninserat des Warenhauses Jelmoli zeigt nun zumindest, dass die Detailhändler im Milliardenkomplex davon ausgehen. Jelmoli sucht einen «Verkaufsberater Fashion». Nebst den üblichen Anforderungen fällt ein Punkt auf: «Der Detailhandel am Flughafen Zürich steht an keinem der 365 Tagen im Jahr still, daher beraten und verkaufen Sie an Wochentagen und Sonntagen.»