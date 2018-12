1. Für Zinsen ins Ausland

Nach drei Jahren Negativzinsen blicken viele Schweizer Anleger neidisch nach Italien, wo eine zehnjährige Staatsanleihe immerhin noch fast drei Prozent abwirft. Die Risiken sind allerdings beträchtlich. Im zurückliegenden Jahr wäre die Rendite einer solchen Anlage vollständig durch die Abwertung des Euro aufgezehrt worden. Das ist bei Ausland-Obligationen keine Seltenheit. Hinzu kommt das Bonitätsrisiko. Erfährt Italien eine weitere Rückstufung, wären die Anleihen des Landes für viele Pensionskassen und andere institutionelle Anleger mit rechtlichen Vorgaben nicht mehr investierbar. Das könnte zu einem Ausverkauf an der Börse führen.

2. Aktien als Langfristoption

In Krisensituationen bewegen sich alle Märkte in die gleiche Richtung. Dies weiss man spätestens seit der Finanzkrise 2008. Sollte man Aktien in Krisensituationen also generell meiden? Nein, das im Vergleich zu Staatspapieren höhere Risikoprofil von Dividendenwerten macht diese auch attraktiv. Das Risiko wird langfristig nämlich mit einer Prämie ausgeglichen. Verdienen lässt sich die Risikoprämie durch eine systematische Aufteilung der Anlagen auf einen Korb von Aktien mit unterschiedlichen Charakteristika. Dahinter steht die Idee der Diversifikation, die der Ökonom und Nobelpreisträger Harry Markowitz bereits 1952 beschrieben hatte.