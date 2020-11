Klaus Schwab möchte Joe Biden ans WEF einladen – doch er sagt: «Die Corona-Lage in der Schweiz ist schwierig»

Wie kam es zum doch überraschenden Entscheid, das Jahrestreffen 2021 statt in Davos auf dem Bürgenstock und in der Stadt Luzern stattfinden zu lassen?

In normalen Zeiten besucht Klaus Schwab Regierungschefs und Unternehmer rund um den Globus. Seit Corona-Ausbruch ist er aber nicht mehr geflogen. Die fehlenden menschlichen Kontakte machten ihm zu schaffen, räumt Schwab in unserem Gespräch ein, das telefonisch geführt wird.

Der Ort sollte nicht zu weit weg von einem Flughafen entfernt liegen und für die Durchführung in einem kleineren Rahmen geeignet sein. Auch in Sachen Plenarsäle und Seminarräume bieten Luzern und der Bürgenstock optimale Voraussetzungen.

Viele internationale Städte würden das Weltwirtschaftsforum gern beherbergen. Warum gehen Sie nicht ins Ausland?

Wir führen unser Jahrestreffen seit 50 Jahren in der Schweiz durch, mit einer Ausnahme: Nach 9/11 gingen wir 2002 nach New York. Die Zusammenarbeit mit den Behörden ist sehr gut, und unser Land ist auch anerkannt als neutraler Begegnungsort. Die Schweiz ist grundsätzlich gesetzt – solange die Coronalage dies zulässt. Leider ist die Situation aktuell in der Schweiz diesbezüglich schwierig.

Ist die Durchführung davon abhängig, ob bis Mai 2021 ein Impfstoff auf dem Markt ist?

Das positive Szenario lautet: Ein Impfstoff wird noch im Verlauf von 2020 zugelassen – und die Produktion sehr schnell hochgefahren. Das hiesse, dass im ersten Vierteljahr 2021 Teile der Bevölkerung geimpft werden können. In Kombination mit konsequentem Testen könnten wir dann im Mai einen sicheren Kongress durchführen.

Und das negative Szenario?

Das besteht darin, dass es Anfang 2021 eine heftige dritte Welle gibt und sich der Impfstoff verzögert – oder dass dieser nicht so effizient ist wie erwartet. Ein solcher Rückschlag würde bedeuten, dass wir alle noch ein weiteres Jahr mit dem Virus leben müssen. Zwischen dem positiven und dem negativen Szenario gibt es noch ein drittes, mittleres Szenario.

Welche Risiken nehmen Sie für den Kongress in Kauf?

Wir werden den Anlass nur dann durchführen, wenn die Sicherheit und Gesundheit für die Teilnehmer ebenso wie für die Bevölkerung garantiert sind. Das World Economic Forum als Superspreader-Event – das muss ausgeschlossen sein – wegen der Gesundheit der Menschen und auch darum, weil ein solcher Vorfall Folgen für uns als Organisation haben könnte, von denen wir uns nicht mehr erholen würden.

Kommen trotz Corona-Verbreitungsrisiko wirklich die Topleute ans Forum, oder eher die zweite Garde?

2021 wird ein Jahr der Weichenstellung. Erstens geht es um die Bewältigung der Coronapandemie. Zweitens beginnt in den USA eine neue Präsidentschaft. Drittens harren bestehende Probleme und Herausforderungen einer Lösung: die Klimaerwärmung und die vierte industrielle Revolution. Etwa die Hälfte aller Arbeitskräfte muss in den nächsten zehn Jahren neu ausgebildet oder umgeschult werden. Wir müssen diese Themen dringend angehen, und da stehen die obersten Verantwortungsträger in Staaten und Unternehmen in der Pflicht. Mit ihnen wollen wir darüber in Arbeitskonferenzen reden.

Die Coronakrise scheint die Digitalisierung noch zu beschleunigen.

Ja, auf verschiedenen Ebenen. So wird es weniger Geschäftsreisen geben, das ist ein Effizienzgewinn. Und bei der Herstellung von Geräten, etwa Smartphones, wird es eine Verbreiterung geben. Roboter-Fabriken können auch in Europa oder in den USA stehen, es muss nicht nur in China produziert werden. Auch westliche Regierungen werden ihre Widerstandsfähigkeit für derartige Krisen erhöhen wollen.

Haben Sie dem neuen US-Präsidenten Joe Biden schon eine Einladung geschickt?

Er hat als langjähriger Freund einen Gratulationsbrief erhalten. Joe Biden ist mit dem Forum seit über 20 Jahren verbunden. Zweimal trat er als Vizepräsident in Davos auf. Doch schon vorher kam er als Senator regelmässig hierher. Daraus ergab sich eine persönliche Beziehung. Wir müssen ihm nun Zeit lassen, sich auf die Regierungsbildung zu konzentrieren. Wir werden ihn sicher einladen.

Wie haben Sie Biden persönlich erlebt?

Er ist stets hervorragend informiert und tut alles, was er macht, mit Leidenschaft. Die Schicksalsschläge in seiner Familie haben ihn geprägt. Er engagiert sich nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen. 2017 sagte ich bei seiner Einführung in Davos, dass ich fast niemanden kenne, der mit solch grossem Engagement an Sitzungen teilnimmt. Von morgens 7 Uhr bis Mitternacht ist er voll bei der Sache. Das hat mir sehr imponiert. Insofern ist Biden ein Vorbild für andere Politiker, die bloss Reden halten.

Zweimal war Donald Trump am Treffen. Hatten seine Auftritte einen Effekt für den Geist von Davos?

Den gewählten Präsidenten von Amerika am Jahrestreffen zu begrüssen, ist eine Ehre, wie immer man politisch zu ihm steht. Es ergab sich durchaus Positives. Ein Beispiel: Das Forum hat letztes Jahr eine Koalition von Staaten und Unternehmen gebildet, die sich verpflichteten, 1000 Milliarden Bäume zu pflanzen in den nächsten zehn Jahren. Donald Trump unterstützte das sehr, er rief ein Gremium ins Leben, das die USA mit eigenen Zielsetzungen in dieses Projekt einbindet. Ein Beitrag gegen die Klimaerwärmung.