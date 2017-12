Aus der Konzernleitung scheidet per Ende Jahr Jürg Zeltner. Die Grossbank bezeichnete ihn in einer Medienmitteilung vom Donnerstag als "UBS-Veteran" - er arbeitete seit über 30 Jahren für das Unternehmen.

Seit acht Jahren leitete Zeltner die Vermögensverwaltung ausserhalb Nordamerikas. In dieser Zeit habe die UBS ihre Position als weltweit führende Vermögensverwalterin zurückerobern können, heisst es.

Blessing, der ehemalige Chef der Commerzbank, leitet seit 2016 das Schweizer Geschäft der UBS. In dieser Zeit habe er die digitale Strategie der Bank "entscheidend weiterentwickelt" und in einem Umfeld negativer Zinsen für starke Finanzergebnisse und einen Rekordzuwachs an Neukunden gesorgt.

Keller-Busse ist seit 2014 verantwortlich für den HR-Bereich und habe diesen seither neu ausgerichtet, schreibt die UBS weiter. Auch als operative Chefin wird sie weiterhin diesem Bereich vorstehen.

Die Änderungen finden alle auf 1. Januar 2018 statt, wobei die Konzernleitung ab dann nur noch aus 11 statt bisher 12 Personen bestehen wird.