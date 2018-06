Die beiden Meldungen zeigen: Die Wirtschaft in der Schweiz wandelt sich schnell. Stellen verschwinden, zum Teil in aufsehenerregenden Massenentlassungen, aber bereits entstehen andernorts wieder neue Jobs. General Electric hat die Veränderungen im Energiesektor zu spät erkannt. Der Konzern steckte noch 10 Milliarden Dollar in die Energiesparte von Alstom, als das klassische Energiegeschäft des französischen Konzerns kurz vor dem Abstürzen war. Dafür entstehen in anderen Branchen neue Unternehmen, die heute noch kaum einer kennt.

Das sei nur ein schwacher Trost für jene, die von diesem Wandel auf dem falschen Fuss erwischt und entlassen werden, dann einen neuen Arbeitsplatz suchen müssen. So heisst es oft. Das ist nur halb richtig. Einerseits zeigen Studien tatsächlich, dass entlassene Mitarbeiter oftmals Einkommen verlieren und diesen Verlust bis zu ihrer Pensionierung nicht mehr aufholen. Andererseits gilt aber auch: Es ist bedeutend einfacher, eine neue Stelle zu finden in einer wachsenden Wirtschaft als in einer stagnierenden oder gar schrumpfenden.