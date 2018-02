Dies teilte Frank Schneider, Direktor der Aufsichtsbehörde (RAB), am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda mit. Über das Einschreiten der RAB hatten die "Schweiz am Wochenende" und die "Südostschweiz am Wochenende" berichtet. Die KPMG ist die externe Revisionsstelle der Post.

Die Aufsichtsbehörde habe den Prüfungsbericht des Bundesamts für Verkehr (BAV) vom 1. Februar zur Leistungsabrechnung zwischen den Postauto-Gesellschaften zur Kenntnis genommen, schreibt Direktor Schneider. Sie "verfolgt die öffentliche Debatte zu diesem Thema aufmerksam".

Die Sachverhaltsabklärung werde sie voraussichtlich mit dem BAV koordinieren. Damit sei kein Verfahren gegen die Revisionsstelle oder gegen deren Mitarbeitende verbunden.