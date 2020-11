Künstliche Intelligenz aus der Zentralschweiz: Diese Jungunternehmer haben es auf die «Forbes»-Liste geschafft

Die Auswahl war riesig. Aus über 1500 Nominierten konnte die Jury des deutschsprachigen «Forbes»-Magazins in diesem Jahr auswählen, um die interessantesten Jungunternehmer aus der Schweiz zu finden. Am Ende haben es wie immer nur deren 30 auf die begehrte «30 unter 30»-Liste geschafft. Unter ihnen finden sich auch mehrere Vertreter aus der Zentralschweiz.

Einer von ihnen ist Sandro Cilurzo, der ursprünglich aus Obernau stammt und seit ein paar Jahren in Luzern wohnt. Sein Start-up Sedimentum mit Sitz in Zug hat ein Gerät zur Sturz- und Notfallerkennung entwickelt, das nächstes Jahr auf den Markt kommt. Bevor der 29-Jährige Gründer wurde, war Cilurzo in einer psychiatrischen Klinik in der Schweiz für die IT und Cyber-Sicherheit verantwortlich. Zudem gehörte er einer Denkfabrik an, in der Kadermitglieder und Experten aus den Bereichen Medizin und Pflege vertreten waren.