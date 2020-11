Kurswechsel bei Investment-Firma: 450-Millionen-Abschreiber für Credit Suisse

(wap) Die Credit Suisse (CS) ist seit zehn Jahren an der York Capital Management beteiligt. Nachdem diese am Montag angekündigt hatte, das europäische Hedge-Funds-Geschäft einzustellen, würden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen, schreibt die CS am Dienstag in einer Mitteilung. Die Abschreibungen würden derzeit auf 450 Millionen US-Dollar geschätzt. Sie sollen laut CS im vierten Quartal des laufenden Jahres verbucht werden. Einen Einfluss auf die Dividendenausschüttung werde dieser Abschreiber jedoch nicht haben.