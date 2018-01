Auch baurechtliche Hürden erwachsen dem Projekt offenbar keine. Das publizierte Baugesuch, welches vom Neubau des Produktions- und Verladegebäudes an der Industriestrasse spricht, ist nach Ablauf der Frist ohne Einsprachen geblieben, wie Adrian Balz, Leiter Baudirektion auf Anfrage erklärt. Er rechnet damit, dass das Baugesuch ab Mitte Februar zur Genehmigung vorliegen dürfte. «Killerfaktoren sind mir keine bekannt», so Balz. Und bezüglich der laufenden Abbrucharbeiten meint er, diese seien bewilligt.

Lindt & Sprüngli ist gemäss eigenen Angaben «ein Unternehmen, das jeden einzelnen Schritt der Schokoladeproduktion, von der Auswahl der Kakaobohnen bis hin zum fertigen Produkt unter eigener Kontrolle hat». Brancheninsider sprechen in diesem Zusammenhang von «bean to bar». Das Werk in Olten ist das grösste Werk der Gruppe, welches für den ersten Produktionsschritt, der Veredelung der Kakaobohnen zu Kakaomasse, verantwortlich ist. «So gilt die Expansion des Lindt Cocoa Centers als Schlüsselprojekt für den Standort Schweiz und sichert nachhaltig die Versorgung von Kakaomasse der Produktionsstätten in Europa», so die Medienstelle der Firma.

Neben der Kapazitätssteigerung im Rösten von Kakaobohnen und einer neuen Verladehalle ist auch die Installation einer hochmodernen Forschungsanlage für Tests an Bohnen, Rezepturen und Verfahren geplant. Auch weitere Bereiche werden dem neuesten Stand der Technik angepasst.

Aus Westafrika

Die vorwiegend aus Westafrika und südamerikanischen Anbaugebieten für Edelkakao stammenden Bohnen werden per Schiff in die Niederlande und danach per Bahn nach Olten transportiert. Der optimale Anschluss an die Bahninfrastruktur war daher entscheidend für die Ansiedlung in der Nähe des Hauptsitzes in Kilchberg ZH.

Heute werden die Kakaobohnen in mehr als 400 Bahnwaggons pro Jahr angeliefert und in die für das Werk charakteristischen Silos zur Weiterverarbeitung eingelagert. Die produzierte Kakaomasse wird an die Produktionsgesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Italien und Frankreich geliefert. «In jedem dieser Werke findet die Verarbeitung und Veredlung vor Ort nach strengstem Schweizer Standard statt», so die Medinestelle weiter.