Lohnrunde 2021: Gewerkschaften fordern Lohnerhöhung für «Corona-Helden»

Nein. Es wird keinen schweizweiten Verzicht geben, dem sich eine Mehrheit der Gewerkschaften anschliessen würde. Der Kaufmännische Verband hat zwar angekündigt, er verzichte auf Forderungen nach «klassischen» Lohnerhöhungen. In der aktuellen Situation erscheine es nicht opportun, «branchenübergreifend» mehr Lohn zu verlangen. Und in der Hotellerie und der Gastronomie wird auf Lohnverhandlungen tatsächlich verzichtet. Die beiden Branchen hat der Coronaschock am härtesten getroffen. Aber dies bleiben Ausnahmen. Das haben gewichtige Gewerkschaften heute deutlich gemacht.

Ja und Nein. Ja, weil Bund und Sozialpartner in Kauf nahmen, dass die Kurzarbeit dramatisch ausgeweitet wurde. Im Mai standen rund 900'000 Arbeitnehmer in Kurzarbeit. So wurde ein Emporschnellen der Arbeitslosenquote vermieden, wie es etwa die USA erleben. Diese Ausweitung ist unbestritten. Nebenwirkungen hat sie dennoch: In einer Umfrage von Travailsuisse erhielten die Hälfte der Arbeitnehmer nur noch 80 Prozent ihres Lohnes. Durch die Kurzarbeit wird demnach Hunderttausenden der Lohn vorübergehend stark gekürzt.

Es gebe «kaum» Spielraum für Lohnerhöhungen. So sagte es diese Woche der Chefökonom des Schweizer Arbeitgeberverbands. Simon Wey begründet diese Haltung mit der Schwere der aktuellen Krise. So zeige etwa eine Umfrage ein tristes Bild: Rund 60 Prozent der Betriebe sagen, ihr Geschäft sei stark beeinträchtigt. 14 sehen gar ihre Existenz gefährdet.

«Es braucht Lohnerhöhungen trotz Coronakrise», heisst es heute von den Gewerkschaften Travailsuisse, Syna und Transfair sowie der Hotel&Gastrounion. Einen Verzicht auf Lohnforderungen gibt es dennoch für einige Bereiche: So etwa für das Gastgewerbe oder die öffentliche Verwaltung. Dort gehe es darum, Arbeitsplätze zu erhalten. Doch eine «flächendeckende Nullrunde» dürfe es nicht geben, so die Gewerkschaften. In vielen Branchen hätten sich die Mitarbeiter deutliche Lohnerhöhungen verdient: Verkäuferinnen, Pflegehilfen, Pöstler oder Reinigungspersonal. «Weil sie durchgehalten haben, wurde aus dem Lockdown kein Zusammenbruch.» Sie hätten viel Anerkennung erhalten, nach den Worten brauche es nun Taten, sprich: mehr Lohn.

Was kaum passieren wird: dass die Unternehmen ihren Mitarbeitern dauerhaft einen tieferen Lohn in den Arbeitsvertrag schreiben wollen. Die Löhne waren in allen Industriestaaten erstaunlich resistent. Arbeitsverträge werden kaum ja angetastet, selbst in schwersten Krisen nicht. Auch für die Coronakrise werden keine Lohnsenkungen prognostiziert. Was hingegen häufig passiert: Die Arbeitgeber wehren sich nach der Krise lange gegen nominale Lohnerhöhungen, bis sich ihre Bilanzen wieder einigermassen erholt haben. Auf Krise folgen also meist Jahre ohne grosse Lohnerhöhungen.

Wie sind die Aussichten für die Löhne für dieses Jahr?

Es kommt unerwartet zu einem vergleichsweise grossen Lohnwachstum. Der Durchschnittsschweizer wird sich 0,9 Prozent mehr kaufen können für seinen Lohn. Mit diesem realen Lohnplus rechnet die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich. Zustande kommt dies so: Im typischen Lohnbeutel sind bloss 0,3 Prozent mehr Lohn drin. Doch die Coronakrise bewirkt einen Preisschock: die Preise sinken um 0,6 Prozent. Unter dem Strich bleibt ein realer Lohnzuwachs von 0,9 Prozent – was den Ausbruch markiert aus einer dreijährigen Lohntristesse. 2019 waren die Reallöhne noch immer tiefer als 2016.

...und für 2021?

Es droht der Rückfall in die Lohntristesse. Gemäss Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich KOF wird es ein kümmerliches Lohnplus von 0,3 Prozent geben. Nach Abzug der Inflation kann sich der durchschnittliche Arbeitnehmer bloss 0,2 Prozent mehr kaufen. An diesen trüben Aussichten wird eine kämpferische Haltung der Gewerkschaften nicht allzu viel ändern können. Ungleich wichtiger wird sein, wie viel Schwung die Wirtschaft diesen Lohnherbst haben wird. Nach dem derzeitigen Konsens werden Wirtschaft und Arbeitsmarkt zwar nicht einem derart katastrophalen Zustand sein, wie noch inmitten des Lockdown befürchtet wurde. Nichtsdestotrotz wird die Schweiz eine schwere Wirtschaftskrise durchmachen.

Wird der Coronaschock noch lange auf die Löhne drücken?

Das kann sein. Auf die ganz lange Sicht jedoch kann man Entwarnung geben. Dann ist für das schweizerische Lohnwachstum nur eines entscheidend: wie viel die Arbeitnehmer produktiver werden. Wächst diese Arbeitsproduktivität, so wachsen auch die Löhne entsprechend. Das ist schon seit Jahrzehnten so, durch alle Krisen, nicht nur in der Schweiz, sondern in zahlreichen Industriestaaten. Das klingt beruhigend. Weniger schön ist indessen ein Trend, der sich lange vor der Coronakrise zeigte: Die Arbeitsproduktivität ist in der Schweiz gesunken, das zeigen Berechnungen der KOF. Dadurch wird tatsächlich, wie es der Arbeitgeberverband sagt, der Spielraum für Lohnerhöhungen geringer.