Der Lotterie- und Wettumsatz lag gegenüber dem Vorjahr um 53 Millionen Franken höher, wie das Bundesamt für Justiz (BJ) am Freitag mitteilte. Dies entspricht einer Zunahme von 1,9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017.

Von den verzockten 2,87 Milliarden Franken wurden 1,92 Milliarden als Gewinne an die Spielerinnen und Spieler ausbezahlt. Unter dem Strich blieb ein Bruttoertrag aus Lotterien und Wetten von 944 Millionen Franken.

Bei den Zahlenlotterien war der Umsatz leicht rückläufig, während die Sportwetten 60 Millionen Franken mehr einbrachten. 44 Prozent des gesamten Bruttospielertrages stammen aus den Zahlenlottos "Swiss Los" und "Euro Millions".

Die Spielveranstalter Swisslos (deutsche Schweiz und Tessin) und Loterie Romande (Westschweiz) schütteten in letzten Jahr insgesamt 588 Millionen Franken an die kantonalen Lotterie- und Sportfonds sowie an direkt begünstigte Sportdachverbände aus.