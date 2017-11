Das symbolische rote Band zerschnitten die Gemeindepräsidenten von Ebikon und Dierikon, Center Manager Jan Wengeler und Regierungsrat Robert Küng. Dieser war schon beim Spatenstich dabei, damals am 11. Juni 2014, ebenfalls ein Mittwoch. In der Zwischenzeit ist nach den Plänen der Architekten Burckhardt+Partner eine Überbauung gewachsen aus Parkhaus, Shopping-Center sowie Kino- und Fitnesspalast. Von über tausend neuen Arbeitsplätzen ist die Rede.

Mut und Innovation brauche es, damit das Projekt in Ebikon funktioniere, in einer Zeit, in der klassische Einkaufszentren darben, sagte Küng in seiner Rede. Die Umsätze schrumpfen und der fünfte Shoppingcenter Marktreport prophezeit in weniger als einem Jahrzehnt eine grosse Umnutzung von Ladenflächen in Schweizer Einkaufszentren. In der Mall of Switzerland sei das freilich keine Option, sagte Center Manager Wengeler.