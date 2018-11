Droeser entschied den Final für sich mit der Präsentation eines österreichischen Spezialbiers namens "Krinnawible". Ein Whisky-Starkbier aus über Torf geräuchertem Malz.

Das Bier dürfte wenig gemein haben mit dem, was man in der Schweiz jahrzehntelang in der Wirtschaft bestellte: "Eine Stange, bitte". Bier erlebt derzeit in der Schweiz einen regelrechten Boom. Namentlich die Craftbeer-Szene mischt das Geschäft auf und experimentiert mit allem, was ihr in die Hände kommt.

Unter Craftbeer versteht man Bier, das handwerklich von einer unabhängigen, meist kleinen oder mittleren Brauerei hergestellt wird.