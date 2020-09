Mehr als Crypto Valley: Das sind die besten Zentralschweizer Start-ups

Selbst die Coronakrise hat die dynamische Start-up-Welt nicht zum Erliegen gebracht. 763,4 Millionen Franken Risikokapital wurden im ersten Halbjahr in Schweizer Jungfirmen investiert. Das ist zwar deutlich weniger als die 1,2 Milliarden Franken im gleichen Zeitraum des Rekordjahrs 2019, aber auch deutlich mehr als die 456,1 Millionen Franken im ersten Halbjahr 2018, wie der jüngst veröffentlichte Swiss Venture Capital Report zeigt.

Grosse Finanzierungsrunden gab es in den letzten Monaten auch in der Zentralschweiz. Der in Zug ansässige Spezialist für Krypto-Anlagen Crypto Finance hat im April 14 Millionen Franken erhalten. Mit dieser Finanzierung steigt das bisher aufgenommene Kapital des Jungunternehmens auf insgesamt 36 Millionen Franken. Das vor drei Jahren gegründete Start-up bietet eine Reihe von Finanzdienstleistungen für institutionelle Kunden an.

Weiter konnte auch das Surseer Softwareunternehmen Scailyte während der Coronakrise 3,1 Millionen Franken einsammeln. Die Firma entwickelt eine Software, mit der sich die Analyse von Millionen einzelner Zellen beschleunigen lässt. Damit sollen Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer früher erkannt werden können. Der Zuger Babybreihersteller Yamo erhielt Anfang Juli 10 Millionen Euro und just am Mittwoch gab das Zuger Bildkomprimierungs-Start-up Dotphoton bekannt, eine Finanzierung in siebenstelliger Höhe abgeschlossen zu haben.

Diese vier Jungfirmen gehören zu den aktuell erfolgreichsten in der Region Zentralschweiz. Sie figurieren denn auch im Ranking der hundert besten Start-ups des Landes, das am Mittwochabend zum zehnten Mal veröffentlicht worden ist. Die «Top 100 Swiss Startup Awards» werden seit 2011 jährlich vergeben. Hinter der Veranstaltung steht das Programm Venturelab, das Schweizer Startup-Talente fördern und für Investoren bereit machen will. Die meisten Start-ups auf der Liste stammen aus den Kantonen Zürich und Waadt. Sieben sind in der Zentralschweiz zu Hause. Von diesen sieben stammen wiederum fünf aus dem Kanton Zug und zwei aus Luzern: 16. Platz: Crypto Finance, Krypto-Anlagen, Zug

20. Platz: Yamo, Babybrei, Zug

32. Platz: Dotphoton, Bildkomprimierung, Zug

51. Platz: Guuru, Chat-Support, Hünenberg

71. Platz: Scailyte, Einzelzellanalyse, Sursee

72. Platz: Altoida, Alzheimer-Risiko-App, Luzern

77. Platz: Instimatch Global, Plattform für Geldmarktprodukte, Baar