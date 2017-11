Im Wallis ist die Vorfreude gross: Das irische Unternehmen Powdair will ab Dezember reiche englische Gäste nach Sion fliegen. Mit dem Tesla gehts anschliessend vom Flughafen nach Verbier, Zermatt oder Anzère. Das Angebot ist auf gut verdienende SkiEnthusiasten ausgelegt, die sich den Komfort der Nähe zu den Ferienorten leisten können. Kostenpunkt insgesamt: um 1000 Pfund.

Für das Wallis sind Touristen aus England wichtig. 2016 zeichneten sie für über 200 000 Hotelübernachtungen verantwortlich. Mit Powdair sollen bis April 32 000 Gäste nach Sion fliegen. Der erste Flug ist für den 11. Dezember geplant. Doch um diesen Flug durchzuführen, fehlt der Firma nichts Geringeres als ein Flugzeug.

Ein Blick hinter die Kulissen von Powdair zeigt, dass man sich Mühe gibt, nicht zu viele Informationen über sich preiszugeben. Die Geschäftsadresse führt in ein Geschäftshaus in Dublin, wo Firmen sich virtuelle Büros mieten können. Eigene Flugzeuge hat Powdair nicht. Das Risiko trägt derweil die dänische Partnerairline Backbone. Etwa weil sie die Startberechtigungen an den Flughäfen hält, die teilweise Geld kosten.

Powdair hat sich an Backbone beteiligt. Auf Anfrage bestätigt der Chef der dänischen Airline Bjarne Lastein, dass ein Aktientausch zwischen den beiden Firmen stattgefunden habe. Noch musste Powdair also nicht viel Geld in die Finger nehmen. Das Unternehmen besteht derzeit aus einer Homepage, Marketingaktivität in den sozialen Medien und vielen Versprechungen.

Die virtuelle Airline hat ein dringendes Problem: Noch ist nicht klar, mit welchen Flugzeugen geflogen wird. Derzeit hat Powdair durch Backbone zwei Flugzeuge zur Verfügung. Doch für die geplanten Montagsflüge sind drei Flugzeuge nötig. Will doch Powdair innerhalb von 45 Minuten von drei verschiedenen Flughäfen in London nach Sion fliegen.

Laut Mediensprecher der Firma soll zum Starttermin ein Flugzeug des Typs Saab 2000 von London City nach Sion fliegen. Der einzige offizielle Partner hat zwei andere Flieger. Und: Powdair will andere Partner nicht nennen. Als Grund werden «sensible wirtschaftliche Informationen» genannt. Was wohl heisst, dass eine weitere Partnerschaft nicht unter Dach und Fach ist.

In Aviatikforen und der Fachpresse herrscht Skepsis. Dies hat auch mit der Informationspolitik der Firma zu tun. Im April wurden acht Flugverbindungen nach Sion angekündigt. So sollte unter anderem von London, Southampton, Antwerpen und Hamburg geflogen werden. Doch still und heimlich hat man die Verbindung Hamburg-Sion wieder vom Flugplan genommen.

Die Begründung des Sprechers: «Es war ein schneller, wirtschaftlicher Entscheid.» Warum nicht informiert wurde, lässt er auch auf mehrmalige Nachfrage offen. Dasselbe Muster, als die Strecke Sion–Zürich in den Flugplan aufgenommen und kurz darauf wieder gestrichen wurde, wie das Branchenportal «Aerotelegraph» im Oktober aufdeckte. Oder als Powdair Adria Airways Switzerland als neuen Partner vermeldete.

Kurz darauf sagte der Verkaufs- und Vertriebschef Adria zu «Aerotelegraph», dass nicht mehr mit Powdair geplant werde. Passend zur bisherigen Kommunikation von Powdair verwies deren Chef auf Anfrage zuerst auf seinen Pressesprecher. Konkrete Nachfragen an ihn persönlich liess er unbeantwortet.