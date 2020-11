Merkel fordert in einer Regierungserklärung die Schliessung aller europäischen Skigebiete

Touristische Reisen sollten nicht stattfinden, jeder nicht notwendige Kontakt sollte vermieden werden, sagte Merkel. Im Wortlaut wird sie von deutschen Medien so zitiert: «Wir werden uns in Europa um eine Abstimmung bemühen, ob wir alle Skigebiete schliessen könnten.»

Einfach werde es nicht, Österreich widersetzt sich. Merkel sagte heute vor dem deutschen Bundestag: «Es sieht leider nicht so aus, wenn man die österreichischen Verlautbarungen hört, dass uns das so einfach gelingen könnte, aber wir werden es noch einmal versuchen.»

Bereits am Vortag hatte sich Merkel an einer Pressekonferenz zum Thema geäussert. Die Bundesregierung werd gebeten, gerade was Reisen ins europäische Ausland - zum Beispiel in Skigebiete - anbelangt, zu versuchen, sich mit europäischen Nachbarn zu koordinieren. «Ich sage ganz offen: Das wird wahrscheinlich nicht einfach, aber wir werden es versuchen.»

Bayerns Ministerpräsident im «Ski-Krieg» mit Österreich

Der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, sekundierte Merkel - und schoss gegen Österreich. «Die Ferien dürfen aber nicht wieder zu einem Rückschlag werden; das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Es war meistens so, dass die Ferien in Deutschland ein Rückschlag waren.» Er nannte die Faschingferien, dann die Sommerferien, wo es nicht so gelaufen sei, wie gedacht.

Deswegen würden die Ferien eine grosse Rolle spielen. Und er appellierte an die Bevölkerung, die Reisetätigkeit in diesem Jahr bitte entsprechend zu unterlassen beziehungsweise nur für Familienfeiern oder Familienbesuche vorzunehmen.

Deswegen sei auch das Skifahren wichtig. Man wolle ja nicht den Spass und die Freude am Skifahren verbieten. Bayern sei selber ein grosses Skifahrer-Land. Aber, so Söder: