Das Unternehmen verbucht damit in den ersten drei Monaten einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro, wie Danone am Mittwoch in Paris mitteilte. Dies sei der stärkste Anstieg in einem ersten Quartal seit fünf Jahren.

Die Verkaufsmenge legte um 1,1 Prozent zu, während Experten einen Rückgang erwartet hatten. Dazu trug auch eine Erholung im Geschäft mit Milchprodukten und pflanzlicher Nahrung ausserhalb von Nordamerika bei, nachdem der Konzern seine Activia-Joghurts neu aufgelegt hatte.

In Europa ging der Absatz von Molkerei-Produkten jedoch leicht zurück. Für 2018 sieht Danone-Chef Emmanuel Faber den Konzern auf Kurs, den Gewinn je Aktie auf vergleichbarer Basis um einen zweistelligen Prozentsatz zu steigern.

Danone hatte zuletzt für 10 Milliarden US-Dollar den Sojamilch-Hersteller White Wave übernommen, nachdem das Geschäft mit Milchprodukten lange geschwächelt hatte. Einschliesslich solcher Zukäufe sprang der Umsatz im ersten Quartal um 10,8 Prozent nach oben.

In China profitierte das Unternehmen von einer stärkeren Nachfrage nach Babynahrung. Steigende Geburtenraten und eine wachsende Mittelschicht trieben den Absatz nach oben. Daneben ist der Hersteller etwa mit den Marken Volvic und Evian im Wassergeschäft vertreten.