Der Flughafen Zürich hat sich zuletzt in seiner Lobbying-Zeitschrift «Politikbrief» für ein rigides Drohnenverbot rund um das Flughafenareal ausgesprochen (diese Zeitung berichtete). Es brauche einen raschen Schutz der Landesflughäfen. Die surrenden, oftmals mit Kameras ausgestatteten Maschinen, sollen also gegroundet werden. Dies sei aus Flughafensicht das «Minimalziel» einer gesetzlichen Lösung. Ausserdem brauche es weitere Massnahmen, wie zum Beispiel die Ausbildung und Registrierung von Piloten und Drohnen, Sensibilisierungskampagnen und «Methoden zur Detektion und Abwehr».

Wie solche Abwehrmassnahmen aussehen könnten, zeigte sich Anfang Jahr am WEF in Davos. Die Kantonspolizei Graubünden präsentierte anlässlich des Wirtschaftsanlasses in den Bergen, zu dem auch US-Präsident Donald Trump per Helikopter einflog, ein neues Drohnen-Abwehrsystem: Eine Pistole, die ein feines, bis zu zwei Meter grosses Netz aus Kunststoffasern abschiesst. Dieses wickelt sich in die Rotoren der Drohnen und bringt diese senkrecht zum Absturz. Die Schussreichweite beträgt bis zu 50 Metern. Die Strafanstalt Lenzburg schaffte bereits 2017 zwei solche Anti-Drohnen-Waffen an, die zusammen mit einem Drohnen-Erkennungsradar eingesetzt werden.

Laserschüsse gegen Drohnen

Laut des Bazl-Sprechers gibt es auch Technologien, die Drohnen per Laser-Schuss zum Absturz bringen, oder ihr System lahmlegen können. «Das Problem ist, dass dann die Drohne senkrecht abstürzt und so ebenfalls für Schaden sorgen könnte.» Wer dann zur Rechenschaft gezogen würde, der Drohnen-Pilot, oder die abschiessende Behörde, sei bis heute nicht geklärt.

So oder so sei die Forderung des Flughafen Zürich nach einem kompletten Drohnenverbot unnötig, hält der Bazl-Sprecher fest. Denn schon heute bestünden gesetzliche Richtlinien, die auch in diesem Vorfall greifen. Da der Beinahe-Crash von Ende September in über 150 Meter Flughöhe geschah und innerhalb eines 10-Kilometer-Radius’ des Flughafenareals, hätte der Drohnen-Pilot eine spezielle Bewilligung benötigt. «Somit handelt es sich hier um eine klare Gesetzesübertretung», sagt der Bazl-Sprecher.