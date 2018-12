Nach einem halben Jahr in Betrieb passt Eurobus bereits sein FernbusLiniennetz an. Mangels Kundennachfrage werden zwei Teilstrecken nicht mehr bedient. Dafür werden andere Frequenzen erhöht, und in die Innerschweiz gibt es eine neue Direktverbindung.

Am 10. Juni hatte Eurobus den Betrieb aufgenommen. Täglich wurden auf den drei Strecken St. Gallen und Genf Flughafen, Zürich Flughafen via Basel Euro-Airport nach Lugano sowie Chur und Sitten Reisen angeboten.

Die Konzessionen dazu hatte der Bundesrat im Februar an die Domo Swiss Express übertragen, an der Eurobus im April die Aktienmehrheit übernahm.

Nachdem nun über sechs Monate Erfahrungen gesammelt werden konnten, passt die Gesellschaft das Angebot erstmals an. Konkret bedeutet dies, dass die Teilstrecken zwischen Chur und Zürich sowie zwischen Martigny und Sion nicht mehr bedient werden. Das Unternehmen begründet die Massnahme in einer Mitteilung vom Mittwoch mit fehlender Kundennachfrage.