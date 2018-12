Die wirtschaftlich besten Zeiten liegen hinter uns. Das lässt sich unter anderem daran erkennen, dass in der Schweizer Bevölkerung die Angst vor Arbeitslosigkeit deutlich zurückgegangen ist, wie der Sorgenbarometer der Credit Suisse zeigt. Arbeitslosigkeit steht bei Herr und Frau Schweizer nur noch an sechster Stelle in der Rangliste der grössten Sorgen.

Die Position so tief wie selten seit der Lancierung des Barometers im Jahr 1976. Der tiefe Wert ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass auf dem Arbeitsmarkt derzeit ungewöhnlich entspannte Verhältnisse herrschen. Extremwerte lassen erfahrungsgemäss eine gegenläufige Entwicklung erwarten.

Damit rechnet auch UBS-Chefökonom Daniel Kalt. «Die Schweizer Wirtschaft läuft zurzeit fast unter Vollbeschäftigung», stellte er am Donnerstag an einem Mediengespräch zu den Aussichten für das neue Jahr fest. So werde es aber nicht mehr lange bleiben. Nach neun Jahren Wirtschaftsaufschwung gäbe es inzwischen mindestens auf den Finanzmärkten die Gewissheit, dass die nächste Rezession in nicht mehr allzu grosser Ferne sei.