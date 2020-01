Nach Stellenabbau: Zürcher Schokoladenriese Lindt & Sprüngli baut sein US-Geschäft weiter um

Russel Stover, der in Kansas City beheimatete führende US-Hersteller von abgepackten Pralinen, will im ganzen Land 400 Stellen abbauen. Auch sollen Läden und Fabriken geschlossen werden. Das berichten US-Medien mit Verweis auf eine Mitteilung der US-Tochterfirma vom Dienstag (Ortszeit). Die 2014 vom Schweizer Schokoladenriese Lindt & Sprüngli aufgekaufte US-Traditionsfirma wolle aber auch 300 neue Stellen schaffen. Jedoch in anderen Bereichen und an anderen Orten.

Erst vergangene Woche berichteten US-Medien, dass die Servicegesellschaft Lindt & Sprüngli North America in den USA 300 Stellen abbaut. Ein Teil der Arbeiten der Servicegesellschaft solle an Drittfirmen ausgelagert werden. In der Schweiz, hiess es damals von einer Lindt-&-Sprüngli-Vertreterin, sei kein Arbeitsplatz von den Massnahmen betroffen. Auch nicht bei den drei weiteren US-Tochtergesellschaften Lindt, Ghirardelli und Russell Stover.

Doch nun erreicht nach Weihnachten auch bei Russel Stover die Belegschaft eine Bescherung und ein grösserer Ab- und Ausbau von Stellen wird bekannt. Weltweit beschäftigt Lindt & Sprüngli rund 14.500 Mitarbeitende – in den USA sind es laut der Medienstelle in der Schweiz derzeit gesamthaft rund 5600.