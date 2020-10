Nächste Sendung fällt dem Sparhammer zum Opfer: SRF-Direktorin Wappler streicht Tierdoku «Netz Natur»

Am Dienstag wurde Nathalie Wappler, die Direktorin von Schweizer Radio und Fernsehen, an einer Telefonkonferenz von einer Journalistin gefragt, ob sie weitere Sendungen streichen werde. Wappler verneinte. Sie hatte kurz zuvor schon zum zweiten Mal in diesem Jahr das Ende von Fernseh- und Radiosendungen verkündet: «Eco», «Sportaktuell», «Mini Schwiiz, dini Schwiiz», «52 beste Bücher», «Blickpunkt Religion» und anderes fällt weg.

Wappler erwähnte nicht, dass einer weiteren Fernsehsendung bald die letzte Stunde schlägt. «Netz Natur» wird im ersten Halbjahr 2021 zweimal ausgestrahlt, dann gibt es noch zwei sogenannte «Best of»-Sendungen mit Höhepunkten bereits gesendeter Folgen. 2022 ist dann aber Schluss mit «Netz Natur» im Format, wie man es bisher kannte.

Die Sendung des Basler Biologen Andreas Moser ist seit 1989 im Programm von SRF 1 und erreicht am Donnerstagabend im Durchschnitt 350'000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 25 Prozent entspricht – ein guter Wert. Mosers Tierdokumentationen sind beliebt. Der Moderator wurde über die Jahre zur bekannten Figur; er erhielt den Rufnamen «Tierli-Moser» und wird von Kabarettisten wie Fabian Unteregger imitiert.

Andreas Moser ist Kult – er wird von Komiker Fabian Unteregger parodiert, hier etwa zum SVP-Würmerplakat: