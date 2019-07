Sie ist zurzeit der grosse Online-Hype: Die Bottle Cap Challenge. Internetnutzer laden Videos von sich hoch, in denen sie den Deckel einer Getränkeflasche mit einem Fusskick abdrehen bis er wegspickt. Auch Stars wie Kendall Jenner, Justin Bieber und Jason Statham haben zum Internetphänomen beigetragen. Solche Videos werden in Zukunft allerdings nicht mehr möglich sein – zumindest nicht in Europa. Grund dafür ist eine neue EU-Richtlinie, die 2024 für alle Mitgliedsländer in Kraft tritt, de facto damit auch für die Schweiz.

Sie schreibt vor, dass Plastik-Deckel von Einweg-Plastikflaschen, Tetrapack-Säften und Milchbehälter an der Flasche fixiert sein müssen. Denn heute würden viele Deckel nicht zusammen mit der Flasche entsorgt. Sie werden mit dem herkömmlichen Müll verbrannt oder landen an Stränden, in Ozeanen und dort wiederum in den Bäuchen von Walen und Delfinen. Mit einem befestigten Deckel, so die Überlegung der EU-Behörden, würden sowohl der Umwelt- als auch der Tierschutz gefördert. Die Direktive ist Teil der neuen EU-Vorschriften vom Juni 2019, die auch Einweg-Plastikgeschirr, -Trinkhalme und –Ballonstäbchen verbieten will.

Neue Regel führt zu mehr Plastikverbrauch

Jean-Claude Würmli, Geschäftsführer vom Verein PET Recycling Schweiz, sagt, dass die «Deckel-Direktive» der EU auch die Schweiz beschäftigen werde. «Denn auch wenn hier keine entsprechende Richtlinie ausgearbeitet wird, werden die Flaschen mit den neuen Verschlüssen auf dem Schweizer Markt landen.» Grundsätzlich sei es natürlich wünschenswert, dass alle Deckel gesammelt und dem Recycling zugeführt würden. In der EU ist die Rede von zwei Prozent der Deckel, die verloren gehen. Würmli schätzt den Wert hierzulande ähnlich hoch. Sie dürften im herkömmlichen Müll landen und verbrannt werden.

Aktuell sei noch vieles unklar, da es noch keinen einheitlichen Standard gebe, sagt Würmli. Er meldet zudem Zweifel an am gewünschten Effekt. So gehe man davon aus, dass die Deckel wegen der Fixierung deutlich schwerer sein werden.