Neue Daten zeigen: Schweizer meiden den ÖV, aber strömen weiter in die Pärke

«Bleiben Sie zuhause!»: Keine Botschaft hat der Bund in den letzten Jahren so eindringlich an die Bevölkerung gerichtet wie diese. Nur wenn der physische Kontakt zwischen Menschen so gut wie möglich unterbunden wird, lässt sich die Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamen und eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern. Alleine zwischen Donnerstag und Freitag sind laut Angaben des Bundes fast 1'000 neue Corona-Fälle hinzu gekommen, mittlerweile sind fast 5'000 Personen positiv getestet.

Nun werden die Rufe nach einer Ausgangssperre laut. Bilder von Menschen, die an Seeufern flanieren oder eng gedrängt auf Parkbänken sitzen, tun ihr Übriges. Nur: Wie gut werden die Empfehlungen des Bundes – dazu gehören etwa auch das Meiden des öffentlichen Verkehrs oder die Arbeit aus dem Home Office – tatsächlich umgesetzt? Eine Analyse, die sich auf frei verfügbare Daten stützt, zeichnet kein eindeutiges Bild.

Verkehr: Weniger Autos, kaum mehr ÖV-Pendler

Beim Verkehr sind die Einflüsse des Corona-Virus offensichtlich. So zeigt eine Analyse der Personenzahlen, die sich in grossen Bahnhöfen aufhalten, Rückgänge von 20 bis über 70 Prozent. Verglichen wurde die Anzahl der Personen, die sich am Donnerstag zwischen 13 und 14 Uhr und am Freitag zwischen 8 und 9 Uhr in asugewählten Bahnhöfen aufhielten. Dabei handelt es sich nicht um exakte Daten: Google misst anhand von Handy-Daten, wie gut besucht ein Ort im Vergleich zu durchschnittlichen Tagen ist. Es handelt sich also nicht um eine Zählung, die alle Pendler einschliesst, sondern um eine Art Hochrechnung.

Auffällig ist: Der Rückgang ist insbesondere in Luzern dramatisch. Hier dürften auch die ausbleibenden Touristen ins Gewicht fallen. Weniger gross sind hingegen die Rückgänge an typischen «Pendler-Bahnhöfen» wie Zürich-Stadelhofen oder Baden. Auch hier ist die Nachfrage aber um etwa die Hälfte eingebrochen. Offizielle Zahlen gibt es nicht: Die SBB haben die manuelle Frequenzerhebung zurzeit eingestellt.

Während die Menschen also den öffentlichen Verkehr meiden, scheinen sie sich auch die Aufforderung zu Herzen genommen zu haben, von zuhause aus zu arbeiten. Denn die fehlenden ÖV-Pendler schwenken nicht einfach aufs Auto um – im Gegenteil. Wird die Anzahl der Fahrzeuge, die täglich in der Stadt Zürich an bestimmten Strassenabschnitten gemessen wird, analysiert, zeigt sich ein deutlicher Rückgang des Autoverkehrs in den letzten Tagen. In dieser Grafik sind nur Werktage aufgeführt.

Diese Daten sind nicht korrigiert. Zählstellen, die einen technischen Defekt hatten, sind nicht berücksichtigt – genau so wenig wie der Effekt, den das Wetter auf den Verkehr hat. Sie erlauben aber eine Einschätzung: Die Verhaltensempfehlungen in Bezug auf das Home Office wirken.

Ein Effekt des Corona-Virus ist auch, dass viel weniger geflogen wird. Viele Airlines mussten ihren Betrieb einstellen oder stark reduzieren. Die Swiss fliegt etwa nur noch mit sechs Flugzeugen. Die Aus- und Einreise in viele Länder ist stark beschränkt, der touristische Verkehr ist praktisch zum Erliegen gekommen. Das zeigt sich auch in den Starts und Landungen, die am grössten Schweizer Flughafen in Zürich registriert werden. Sie sind auf einem Tiefststand. Das zeigt die offizielle Bewegungsstatistik des Flughafen.

Die Rückgänge im ÖV, auf der Strasse und am Himmel zeigen aber alleine noch nicht, wie gut die Massnahmen des Bundes umgesetzt werden. Die Weisung, wenn möglich zuhause zu bleiben und nicht an belebten Orten zu spazieren, scheint beispielsweise deutlich weniger häufig respektiert zu werden.

Freizeit: Noch immer sind viele am See oder im Ausgang

Das zeigen Daten von Anlagen, welche die Zahl der Fussgänger messen. Die Stadt Zürich hat etwa beim Arboretum, einem Park am Zürichsee, eine solche Zählstelle eingerichtet. Deren Daten zeigen: Ein Rückgang ist nicht in Sicht. Noch immer sind viele Leute am Seeufer unterwegs. Die Zählstelle befindet sich gemäss den Koordinaten, die die Stadt Zürich zur Verfügung stellt, mitten im Park.

Am vergangenen Sonntag, 15. März, wurden dort fast 6'000 Fussgänger gezählt und damit sogar noch einmal mehr als am Wochenende zuvor. Bei diesen Daten handelt es sich um Rohdaten, die etwaige Messfehler nicht berücksichtigen. Mittlerweile hat die Stadt Zürich reagiert und mehrere Plätze gesperrt. Dazu gehört auch das Arboretum.

Erstaunlich ist auch, wie viele Menschen abends und in der Nacht nach wie vor an der Langstrasse, der eigentlichen Zürcher Ausgeh-Meile, unterwegs sind. Zwar zeigt sich ein starker Rückgang, seit der Bund die Öffnung von Bars, Läden und Clubs untersagt hat. Am vergangenen Wochenende sank die Zahl der Fussgänger, die bei der Unterführung des Gleisfelds gemessen wurde, im Vergleich zum Wochenende zuvor um etwa die Hälfte. Damals waren Bars und Clubs zumindest teilweise noch geöffnet.

Einbezogen in diese Daten sind auch Menschen, die im Quartier wohnen, arbeiten oder Besorgungen machen und an der Zählstelle vorbeilaufen. Dass die Frequenzen auch am vergangenen Wochenende zunahmen, dürfte aber eher auf Ausgehwillige zurückzuführen sein. Ob sich das Bild wiederholt, ist noch unklar. Gut möglich, dass die Langstrasse am kommenden Wochenende zum ersten Mal tatsächlich ruhig bleibt.