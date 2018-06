Für die Ausfahrten Richtung Thun und Burgdorf braucht es je zwei neue Weichen mit einem Gewicht zwischen 33 und 50 Tonnen, wie die SBB am Freitag mitteilte. Die Gleis-, Fahrleitungs- und Stellwerktechnikarbeiten sind intensiv, denn bereits am Montag sollen die ersten Züge am neuen Gleis halten.

Weil der Bahnhof Konolfingen nicht mehr heutigen Anforderungen entspricht, wird er bis 2020 für rund 39 Millionen Franken ausgebaut. Nach dem Ausbau können Passagiere stufenfrei in Niederflurzüge einsteigen. Zudem soll die Personenunterführung ausgebaut werden und ein zusätzlicher Zugang auf der Seite Kreuzplatz entstehen.

Verschwinden wird auch das heutige Hilfsperron 5. Stattdessen entsteht ein behindertengerechtes, vollwertiges Perron 5/6. Das bedeutet insbesondere, dass Passagiere künftig nicht mehr die Schienen überqueren müssen, um in den Zug einzusteigen. Dies erhöht die Sicherheit. Der Bahnhof Konolfingen ist Kreuzungspunkt der Bahnlinien Bern-Luzern und Thun-Burgdorf.