Ausserdem werde die Zahl der Verkaufslizenzen für Tabakprodukte halbiert. In Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen muss zusätzlich künftig eine Vereinbarung zum Rauchen in den Wohnungen getroffen werden, in Gemeinschaftsräumen und Fluren ist es bereits verboten.

De Blasio hofft, dass der Anteil der Raucher in New York von derzeit gut 14 Prozent auf 12 Prozent im Jahr 2020 sinkt. Das wäre beinahe nur ein halb so grosser Anteil wie im Jahr 2002.