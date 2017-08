Markstimmung: Schwe iz: Leicht unter Druck -- Wall Street: US-Wertschriftenmärkte in fast absoluter Topform: Dow Jones, S&P 500 Index und NASDAQ knapp unter dem Rekordniveau –Technologiewerte sind unter Druck -- Möglichkeit von nur einer Zinserhöhung im 2017 -- Gold noch über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘293)! Öl schwingt sich minimal nach unten (48.23 US$) – Zürich Versicherung: bessere Zahlen als erwartet.

Anlagevorschlag: Der 69 Milliarden US-Dollar schwere Energiewert Nextera Energie (Börsen-symbol: NEE US) begeistert seit Jahren meine Leserschaft und der Aufwärtstrend ist weiterhin in Takt: +23.66% seit dem 1.1.2017. Trotz der mehr als ausgezeichneten Kurshistorie ist der Titel in meinen Augen nur minimal überwertet, was in einem aktuellen Kurs-/Gewinnverhältnis von 22.05 Punkten zum Ausdruck kommt. Damit ist die Aufwärtstendenz mehr als gewährleistet. Stark für einen Energiewert ist die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital von 11.5%. Mit einem Gewinnwachstum von +8.22% fürs 2018 sollte die Rückschlaggefahr sehr minim ausfallen. Nicht zu vergessen ist die Dividendenrendite von 2.67%, welche Sie auf jährlicher Basis in neue Papiere reinvestieren sollten. Der Einsatz von gedeckten Calls macht bei diesem Wert keinen Sinn. Aufgrund der Aufwärtstendenz des Papieres, würde dies nur Ihr Gewinnpotential minimieren. Auch die Meinung der Bankanalysten ist mehr als positiv: Keine Verkaufsempfehlung ist momentan im Markt vorhanden.