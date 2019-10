Nach 12 Jahren als CEO von SBB Cargo und insgesamt 32 Jahren bei der SBB gebe Perrin sein Amt per Generalversammlung im kommenden Jahr ab, heisst es in der Mitteilung. Durch den Einsitz im Verwaltungsrat sorge der 60-Jährige für Stabilität und Kontinuität in der Unternehmensentwicklung. Die Suche nach einer Nachfolge sei eingeleitet.