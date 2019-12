Noch ein Beschattungsfall: Die CS-Spitze ist bis auf die Knochen blamiert

Diese Bespitzelungs-Aktion um Khan führte im September nicht nur zu hämischen Schlagzeilen in der Weltpresse; das ginge ja noch. Nein, sie endete tragisch: Der Mann, der zwischen der CS und der Detektivfirma vermittelt hatte, erschoss sich mit einer Pistole. Dies Überwachung sei ein Einzelfall gewesen, von dem sie nichts gewusst hätten, sagten Thiam und Rohner bislang ohne jede Relativierung.

Jetzt gibt es einen zweiten «Einzelfall». Keinen Geringeren als ihren damaligen Personalchef Peter Goerke liess die CS observieren. Besonders peinlich ist, dass diese Enthüllung der «NZZ» die Bankspitze überrascht hat. Sie habe von dieser Bespitzelung nichts gewusst, liess sie verlauten. Das ist zumindest beim operativ verantwortlichen Konzernchef Thiam schwer vorstellbar. Wenn es doch wahr ist: Was wiegt eigentlich schwerer? Ein Nichtwissender zu sein - also nicht zu wissen, was in der eigenen Firma läuft? Oder einen Nichtwissenden zu mimen - also zu lügen?