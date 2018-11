In den nächsten zwei Jahren spielen noch altbekannte Mechanismen. Der Bau von Mietwohnungen boomt, weil Investoren lieber Mehrfamilienhäuser bauen und vermieten, als bei der Nationalbank negative Zinsen zu zahlen. Es werden viel mehr Wohnungen gebaut, als es eigentlich braucht in der Schweiz. Die Zahl der leerstehenden Wohnungen ist auf dem höchsten Stand angelangt seit 20 Jahren . Doch bisher ging das Spiel noch auf. Eine Rendite von 80 Prozent sprang für Investoren heraus, die bereits im 1998 einstiegen.

Ab diesem Jahr werden die Preise für Mehrfamilienhäuser sinken, vor allem am Rande der grossen Agglomerationen. Die Investoren müssen in ihren Büchern grössere Abschreibungen vornehmen. Auf

Dieses Spiel wird gemäss Iazi noch zwei Jahre so weitergehen. Es werden zu viele Wohnungen gebaut. In dieser Zeit steigen die Preise noch immer, die für Mehrfamilienhäuser gezahlt werden. Für die Investoren wird es enger, aber die Rechnung geht einigermassen auf. Nicht so ab 2021. «Wenn wir all diese Trends in unsere Modelle füttern, zeigt sich in diesem Jahr eine Wende», sagt Scognamiglio.

Gleichwohl sagt Scognamiglio: «Die Welt wird deswegen nicht untergehen.» Sprich, der Boom endet nicht in einem Crash. Aber die Abschreibungen würden manchem Investor wehtun. Wer auf das eigene Geld noch hohe Schulden draufgepackt habe, für den könne es gar gefährlich werden. Wen es treffen wird, darüber kann gerätselt werden. Es gilt das alte Bonmot der Investorenlegende Warren Buffet: Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer keine Badehose anhat. Was 2021 für die Mieter bringt, ist schwerer vorhersehbar.

Der Boom im Bau von Mietwohnungen würde sich abschwächen, was die Mieten tendenziell wieder etwas in die Höhe drücken würde. Andererseits könnten die Investoren in gewissen Regionen etwas tiefere Mieten verlangen, wenn sie für ein Mehrfamilienhaus nicht mehr ganz so viel zahlen müssen.

Dieses Zusteuern auf eine Trendwende im Jahr 2021 zeigt bereits erste Vorzeichen, und zwar bei den Eigentumswohnungen. Diese stehen seit je her in Konkurrenz zu den Mietwohnungen. Wenn deren Bau boomt, Vermieter mit Goodies locken, überlegt sich manche Familie zwei Mal, ob sie wirklich eine eigene Wohnung braucht – oder doch lieber in die neu erstellte Mietwohnung zieht. Dieser verschärfte Wettbewerb zeigt sich in den Preisen für Eigentumswohnungen.

Diese sind in einigen Regionen rückläufig. So sind etwa im Kanton Bern in der Region Erlach-Seeland aktuell Eigentumswohnungen um 5 Prozent billiger zu haben als ein Jahr zuvor. In Sitten im Wallis gaben die Preise um 4,8 Prozent nach (siehe Grafik). Total sind heute in 25 Prozent aller Regionen die Preise für Eigentumswohnungen tiefer als im Vorjahr.

Sonderfall Einfamilienhaus

Ins Bild, das Scognamiglio zeichnet, passt auch die Preisentwicklung bei den Einfamilienhäusern. Deren Angebot und Nachfrage spielt in einer eigenen Kategorie. Vom harten Wettbewerb zwischen Eigentumswohnungen und Mietwohnungen bleiben sie geschützt durch den ewigen Traum vom Eigenheim. Dazu gehört natürlich auch ein Stück Land, ein schöner Garten rund um das Haus.

Diese Sonderstellung erklärt, warum Einfamilienhäuser national weiterhin teurer wurden. 2,6 Prozent betrug die Zunahme zum Vorjahr. «Die Hitze des Preiswachstums dominiert», sagt Scognamiglio. Nur in 3 Prozent aller Regionen gaben die Preise nach. So etwa in Genf oder im Berner Oberaargau. Hingegen sind Einfamilienhäuser im Zürcher Unterland nochmals 6,1 Prozent teurer als im Vorjahr.