Nokia bereite keine Offerte für Juniper vor, teilte der Telekomausrüster in der Nacht auf Donnerstag mit. Auch würden derzeit keine Verhandlungen mit den Amerikanern geführt. In dem Statement gibt der finnische Konzern an, normalerweise nicht auf Marktgerüchte zu reagieren. Allerdings wollte Nokia die Situation in diesem Fall nicht auf sich beruhen lassen.

CNBC hatte zuvor berichtet, dass Nokia ein Auge auf Juniper geworfen habe und die Offerte Juniper mit rund 16 Milliarden Dollar bewerten würde. Junipers Marktkapitalisierung zum Börsenschluss am Mittwoch belief sich auf 11,26 Milliarden Dollar. Im nachbörslichen Handel schoss der Juniper-Kurs um bis zu 25 Prozent in die Höhe. Von Juniper war keine Stellungnahmen zu bekommen.

Nokia hat nach dem Verkauf seines Handygeschäfts an Microsoft den Netzwerkbereich ausgebaut. Im vergangenen Jahr kauften die Finnen Alcatel-Lucent für etwa 17 Milliarden Dollar, um den Konkurrenten Ericsson und Huawei aus China besser Paroli bieten zu können.