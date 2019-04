Allein in der Schweiz leiden rund eine Million Menschen an Migräne. Seit Jahren warten die Betroffenen auf neuere, wirksamere Medikamente. Der US-Biotechkonzern Amgen hat mit Novartis ein neues Präparat auf den Markt gebracht, das einmal pro Monat unter die Haut gespritzt werden muss. Laut klinischen Studien reduziert das Medikament namens Aimovig die Migräneanfälle im Schnitt für einen bis zweieinhalb Tage pro Monat. Untersucht wurden Betroffene mit chronischer Migräne. Zunächst wurde das Präparat vor knapp einem Jahr in den USA eingeführt, seit vergangenem Dezember ist es auch in der Schweiz erhältlich. Eine Jahrestherapie kostet knapp 7400 Franken.

Amgen hat das Mittel entwickelt, Novartis vermarktet es für den US-Konzern ausserhalb der USA und Japan. Zwar sind die beiden Firmen nicht die Einzigen, die derzeit ein neues Migräne-Mittel lancieren, sie waren jedoch die Ersten. Laut Schätzungen dürfte das Präparat dereinst zwischen 1 und 2 Milliarden Dollar pro Jahr einspielen.

Es geht also um viel Geld. Doch nun haben sich die beiden Konzerne verkracht, wie vergangene Woche bekannt wurde. Amgen wirft Novartis vor, den Vertrag, den die beiden Unternehmen geschlossen haben, gebrochen zu haben. Amgen will daher die Zusammenarbeit mit Novartis kündigen. Die Basler wiederum wollen dies verhindern und klagen vor einem New Yorker Gericht. Dokumente, welche die Anwälte kürzlich eingereicht haben, offenbaren brisante Details des Falls: Novartis hat seit Beginn der Zusammenarbeit 870 Millionen Dollar in die Lancierung des Migränemittels investiert. Würde Amgen nun vor Gericht gewinnen, wäre dieses Geld verloren, argumentiert Novartis.

Amgen wiederum wirft Novartis vor, hinter dem Rücken des US-Biotechkonzerns einer anderen Pharmafirma bei der Herstellung eines ähnlichen Migränemittels geholfen zu haben. Novartis sei damit vertragsbrüchig geworden, weshalb der Vertrag mit Novartis gekündet werden könne.

Von nichts gewusst?

Ein Blick zurück: Amgen und Novartis gingen ihre Partnerschaft im August 2015 ein. Drei Monate zuvor schloss die Novartis-Tochter Sandoz in Österreich einen Vertrag mit der US-Pharmafirma Alder. Dabei liefert Sandoz dem USUnternehmen den Wirkstoff für die Herstellung eines Migränemittels. Dies ist äusserst brisant, da das Präparat von Alder und jenes von Amgen zur gleichen Klasse von Medikamenten gehören.