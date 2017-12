Fleischsaft tropft auf den Teller, vermengt sich mit der Knoblauchsauce, daneben erkalten langsam die Kroketten. Es ist Weihnachten und in unzähligen Schweizer Stuben wird auch in diesem Jahr das unvermeidliche Fondue chinoise serviert. Die gefrorenen Fleischröllchen kleben als Block zusammen. An den Rändern tauen die ersten auf: Die Hitze der weihnachtlichen Festtagsstimmung tut das Übrige.

Fondue chinoise ist der Klassiker. Zu Weihnachten wohl noch mehr als zu Silvester. Sharing is Caring, wie es der Engländer sagen würde. Teilen erwünscht. Also teilt man das Bouillonbad mit seinen Liebsten, fingert die Röllchen auf die Gabeln. Taucht sie kurz in den heissen Sud, um sie danach mit allerlei Sösselchen zu überdecken. So weit, so traditionell.

Doch die gefrorenen Röllchen erhalten Konkurrenz: frisch geschnittene Fleischstücke laufen ihnen den Rang ab. «Frisches Fleisch für Fondue chinoise ist extrem im Trend», sagt Robert Reif, Präsident des Zürcher Metzgermeistervereins, dem auch die Kantone Zug und Schaffhausen angegliedert sind.

Reif sieht den Trend in seiner eigenen Metzgerei, aber auch bei seinen Metzgerkollegen innerhalb des Verbands. Der Grund laut Reif: Das frische Fleisch schmecke einfach besser. Dies habe aber nichts mit der Qualität der tiefgefrorenen Röllchen zu tun. Wieso das frische Fleisch besser schmecke, erklärt Markus Bolliger, Präsident des Aargauer Metzgermeisterverbands.

So würde der Saft bei den Frischprodukten nicht auslaufen. Die Fleischstücke bleiben so saftiger und würden deshalb besser schmecken. Unisono sagen Bolliger und Reif: «Wer einmal ein Fondue chinoise mit frischem Fleisch gegessen hat, will nichts anderes mehr.» Bei ihm im Betrieb verkaufen sich die gefrorenen Fleischplatten fast gar nicht mehr, wie Bolliger sagt.

Seit Jahrzehnten sei Fondue chinoise zwar das Essen über die Festtage. Doch in den letzten Jahren wollten immer mehr Kunden frisches Fleisch statt der gefrorenen Ware. Nur noch wenige Prozent macht der Verkauf des tiefgekühlten Fondue-chinoise-Fleisches bei ihm in der Metzgerei aus.

Nicht nur Metzgermeister sehen einen Trend weg von den gefrorenen Fleischrollen hin zum etwas dickeren Frischfleisch fürs Fondue. Auch beim Grossverteiler Coop verkaufe man weniger Tiefgefrorenes, wie Mediensprecherin Alena Kress auf Anfrage mitteilt. Hingegen gebe es eine steigende Nachfrage nach frischem Fleisch an den bedienten Fleischtheken. Bei der Migros sei der Verkauf der Tiefkühlfleischplatten in den letzten Jahren konstant gewesen, heisst es von der Pressestelle.

Poulet auf dem Vormarsch

Doch welches Fleisch landet überhaupt auf den weihnachtlichen Tellern? In einem Jahr isst man hierzulande über 50 Kilogramm Fleisch pro Kopf, seit 2008 zeigt diese Zahl leicht nach unten. Der grösste Teil des Fleisches, das auf den hiesigen Tellern landet, ist Schweinefleisch. 2016 waren es 43 Prozent oder 22 Kilogramm pro Kopf.